“No debemos caer en el peligro de llegar a un monocultivo forestal”

¿Qué significa presidir la Rural de Tacuarembó?

Es un honor, con un gran compromiso. Nuestra familia siempre estuvo vinculada a la ART. Mi padre fue un socio muy activo, siendo presidente durante muchos años. También mi hermano siguió el mismo camino. La misión es defender y apoyar los intereses de los socios, sin estar por encima de los intereses nacionales. La directiva actual es un equipo humano muy solidario y trabajador con el que nos sentimos muy apoyados.

¿Qué antecedentes tiene en la actividad gremial y qué otras responsabilidades tiene sin ser la de la presidencia de la ART?

Soy contador público, he ejercido la profesión en forma liberal hasta hace un año, con una mayoría de clientes agropecuarios. Hace muchos años que estoy vinculada a la Cooperativa Agraria de Ansina, integrando actualmente su directiva. También he integrado directivas de colegios, clubes, etcétera.

¿Qué objetivos, al menos los principales, se han trazado para cumplir con el equipo directivo?

La Rural de Tacuarembó se ha caracterizado por estar siempre atenta y tomar posición en los temas que importan al sector. En los grandes temas, como por ejemplo el proyecto de Ley Forestal de Cabildo Abierto, convocamos a una asamblea extraordinaria a fin de discutir en profundidad y tomar posición. En este caso la posición fue contraria a la de la Federación Rural y de otros gremios. La ART tiene un predio rural, sobre la ruta 5, que nos hemos propuesto transformarlo en un predio demostrativo, trabajando en conjunto con otras instituciones. En Tacuarembó recientemente se ha fundado la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, a la que nos sentimos muy cercanos. Estamos trabajando para implementar en el predio silvopastoreo y parcelas de pastoreo racional. El mundo va hacia el consumo de productos diferenciados, orgánicos, con bienestar animal y nuestra institución está comprometida con estos objetivos. Organizamos hace dos años un evento de pastoreo racional, con una concurrencia de 200 personas. El productor está ávido de conocimientos para producir más y mejor y la ART tiene el deber de ser protagonista y congregar a los productores hacia los cambios que se vienen.

¿Cómo describiría su actividad productiva particular?

Mi familia paterna, desde mis bisabuelos, siempre han sido productores ganaderos. Hace 10 años fallecieron mis padres y heredé un predio. Surgieron las interrogantes: ¿Arriendo o continúo? ¿Criador, invernador o ciclo completo? No fue fácil decidir continuar la explotación ganadera, pero aparte de lo material también heredamos un legado que entre otros valores incluye la cultura del trabajo. Hago explotación vacuna y lanar, ciclo completo, en un predio certificado orgánico, solamente fertilizado con fosforita. Estoy en el programa Gestión del Pasto del Plan Agropecuario, en el que cada tres meses se hace un relevamiento total de altura del pasto y estado de los vacunos. Es un programa muy interesante, donde las evaluaciones son una herramienta muy útil para la toma de decisiones.

¿Cómo forma definiría el perfil productivo que caracteriza al departamento?

Históricamente ha sido un departamento ganadero, con agricultura creciente y arrocero. En las últimas décadas hemos visto el desplazamiento de campos criadores por excelencia hacia la forestación, y la consiguiente despoblación de la campaña. La triste, pero comprensible, reducción del stock ovino donde el abigeato y los perros han ganado la pulseada, es otra realidad. Vemos con muy buenos ojos las iniciativas de pastoreo racional y silvopastoreo como herramientas para mejorar la productividad, generar fuentes de trabajo y radicación en la campaña.

¿Qué obstáculos principales ve para que el productor llegue a una rentabilidad adecuada a sus inversiones y esfuerzos?

Los problemas que tienen los empresarios uruguayos son comunes en todos los sectores: costo país, falta de competitividad, burocracia, pluralidad y diversidad de impuestos, conflictividad, pérdida de la cultura del trabajo, la no valoración al emprendedor. Hay reclamos crecientes de derechos, pero parece que unos pocos se acuerdan de las obligaciones. Es una realidad que los precios de los productos primarios (carne, soja, maíz, etcétera) han subido considerablemente, pero por otra parte los insumos han aumentado en mayor proporción, y seguimos con problemas de rentabilidad. En nuestro departamento estamos con el grave problema de la garrapata. También seguimos con el tema endémico de la brucelosis. Un grupo de productores del departamento está trabajando intensamente con el MGAP con el fin de combatir la garrapata, organizando reuniones y planes sanitarios conjuntos. Es una excelente iniciativa donde vemos el trabajo mancomunado de lo público y lo privado con resultados exitosos.

¿Qué impactos ha generado la obra de UPM?

Obviamente el impacto es notorio, se han generado cantidad de empleos directos e indirectos, las rutas tienen un tránsito intenso, Paso de los Toros ha cambiado su fisonomía. Las obras de infraestructura en rutas y caminos están a la vista. Esta gran inversión del Estado en infraestructura es consecuencia directa de la obra UPM. Los productores nos planteamos si los beneficios y facilidades que se han otorgado a UPM y al sector forestal se hubieran otorgado a otros sectores agrícolas y ganaderos... otra sería la producción de estos sectores que trabajan a cielo abierto sin contaminar ni perjudicar al medio ambiente. Si los predios agropecuarios y las agroindustrias fueran zona franca, obviamente serían más rentables y atraerían inversores.

¿Cómo ve la discusión sobre un cambio en la ley forestal?

La ley forestal tiene 40 años, el mundo y nuestro país han cambiado vertiginosamente, la ley forestal también debe adaptarse a los cambios. El país debe diversificar su producción, no debemos caer en el peligro de llegar a un monocultivo forestal. Hay otras formas de forestación como el silvopastoreo (combinación de forestación y ganadería), que no es lo mismo que animales en la forestación, no confundir. Este sábado 11 tenemos el congreso extraordinario de la Federación Rural sobre tres puntos relevantes: el Instituto de Bienestar Animal, la erradicación de la bichera y la LUC y el agro.