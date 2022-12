“No deberías matar a los tipos que se rindieron, hubo mucho de eso”, dijo un coronel retirado estadounidense

Andrew Milburn, un coronel retirado de la Marina de Estados Unidos que pasó varios meses en Ucrania ayudando a entrenar a las fuerzas militares del presidente Volodimir Zelensky, dijo durante una entrevista reciente que, si bien la mayoría de los soldados ucranianos eran profesionales, vio a algunos cometer "atrocidades", informó Newskeek citando al blog de investigación periodística The Grayzone.

El coronel Milburn es el fundador y director ejecutivo de The Mozart Group, una empresa de servicios militares compuesta principalmente por ex soldados de operaciones especiales que ha brindado servicios a Ucrania que van desde capacitación en combate hasta evacuación médica y atención de heridos. Milburn eligió el nombre de la compañía como un contrapunto directo al Grupo Wagner, una compañía de mercenarios rusos que lleva el nombre de otro famoso compositor musical.

Max Blumenthal, fundador del sitio web The Grayzone, publicó un clip de Milburn este lunes en Twitter hablando sobre su presencia en Ucrania en el podcast The Team House.

El video, que se publicó originalmente en su totalidad en el canal de YouTube del podcast, muestra a Milburn que sigue expresando su apoyo a Ucrania, diciendo que trabajar allí lo ha dejado con el sentido de haber tenido un propósito. Sin embargo, también habla de Ucrania como una sociedad "corrupta".

"No soy un gran admirador de Ucrania", dijo hablando sobre el gobierno. "Me preocupo profundamente por su gente. Me preocupo profundamente por los soldados ucranianos".

Milburn parecía estar en desacuerdo principalmente con lo que dijo que eran ucranianos filmando prisioneros de guerra, aunque también sugirió que posiblemente había visto ofensas peores.

"En su mayoría, no cometen atrocidades", dijo Milburn. "No deberías matar a los tipos que se rindieron... y hubo mucho de eso. Hay todo tipo de atrocidades para todos".

Antes de su tiempo de servicio en Ucrania, Milburn pasó más de 30 años en la Infantería de Marina y completó períodos de servicio en Irak y Afganistán. En 2020, publicó el libro When the Tempest Gathers, que narra su experiencia en campos de batalla alrededor del mundo.

Blumenthal tuiteó que durante la entrevista de The Team House "fluyó el bourbon artesanal" mientras Milburn hablaba con los anfitriones Dave Parke y Jack Murphy. Blumenthal insinúa que el alcohol jugó un papel en el ánimo de Milburn hablando "para pintar una imagen mucho más oscura de lo que vio en Ucrania".

Durante la conversación de más de dos horas, Milburn también discutió tácticas de guerra y elogió a los ucranianos por su conocimiento de los vehículos aéreos no tripulados (UAV), diciendo que deberían recibir "drones europeos y estadounidenses más avanzados".

Milburn también se refirió al presidente ruso, Vladimir Putin, y dijo que Rusia no está sufriendo tanto como la gente podría pensar, los reveses en el campo de batalla informados por la prensa occidental,

“Creo que se debe descartar a Putin como un loco”, dijo Milburn. "Hay un método para su locura".