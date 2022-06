"No hay apoyo sin suba salarial": sindicato policial reclama por salario y recuerda al gobierno promesas electorales

El sindicato policial (Sifpom) reclamó al gobierno un aumento salarial de al menos 20%, y difundió este miércoles un video con promesas de campaña electoral del actual presidente Luis Lacalle Pou. "No hay apoyo sin suba salarial", señaló el delegado Andrés Gandini, a El Observador.

Según la presidenta del gremio, Patricia Rodríguez, el salario de los policías "se ha estancado".

"No podemos aceptar menos de eso", dijo hace una semana en diálogo con Subrayado (canal 10), respecto al 20% solicitado. "Una de las promesas de campaña es que la policía iba a tener apoyo. No podemos quedarnos solo con un apoyo moral (...) porque e funcionario no está pudiendo llegar a fin de mes", expresó.

Sifpom difundió un material este miércoles donde recordó las palabras de Lacalle Pou del 30 de marzo de 2019, cuando el entonces precandidato lanzaba su campaña electoral. "Yo quiero ser un presidente que acompañe, que esté al lado de ese policía que trata de reprimir el delito y está solo, sin respaldo. Voy a estar al lado de él", dijo.

El 1° de octubre de 2019 Lacalle Pou debatió con el entonces precandidato frenteamplista, Daniel Martínez, donde le cuestionó: "Me gustaría saber cómo va a respaldar a la policía, porque en estos años, si hay algo que se siente la policía, es sola". Ese tramo también fue recordado por el sindicato de trabajadores.

También palabras de Luis Alberto Heber, ya como ministro del Interior: "Yo estoy aquí para respaldar la institución policial (...) Vamos a honrar nuestro nombre y sabremos cumplir", decía el jerarca.

El senador frenteamplista Charles Carrera (MPP) difundió el video en su cuenta de Twitter, y agregó: "La policía lo está diciendo claramente: el 'respaldo' no puede ser sólo moral, tiene que ser salarial. Por eso, exigen el 22% de aumento. Para parar con la caída del salario real y retomar los avances históricos que hubo en los sueldos de los policías, con aumentos permanentes".