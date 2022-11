"No me lo perdono": el golero uruguayo Sebastián Viera vivió una de los peores partidos de su vida

El golero uruguayo Sebastián Viera vivió el domingo uno de los peores partidos de su carrera deportiva. Capitán e ídolo del Junior de Barranquilla, es señalado como uno de los principales responsables de la derrota de su equipo por 4-3 contra Deportivo Pereira, por el torneo colombiano.

Viera marcó de penal el gol que significaba el valioso empate de su equipo 3-3 sobre el final del partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, pero lo festejó quitándose la camiseta, recibió la segunda tarjeta amarilla y por lo tanto resultó expulsado.

Al arco ingresó un jugador de campo (Jhon Pajoy) y recibió el cuarto gol de Deportivo Pereira en los descuentos; el Junior de Viera perdió 4-3.

El uruguayo habló luego del partido y pidió disculpas. "Lamentablemente se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono. Duro. Pero bueno ya está, no me queda de otra que seguir adelante, confiar en mis compañeros y desearles lo mejor para el miércoles (en el partido ante Millonarios). Dios quiera que se haga un gran partido y se gane para seguir vivos en el cuadrangular”, expresó.

El técnico de Junior es el uruguayo Julio Avelino Comesaña, quien reaccionó molesto al final del encuentro: "Los que hemos estado adentro de una cancha jugando sabemos qué es irresponsabilidad y qué no es. Es un tema que voy a hablar con los jugadores. Estamos al filo de la navaja y esto de hoy, lo de Viera, lo hablaré con él. Hay jugadores que por su manera de ser calientan los partidos con empujones. Nunca aprendemos".