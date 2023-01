"No podés parar todo el tránsito" de Punta del Este: fiestas, 490 espirometrías en 12 días e inspectores que no dan abasto

La noche quedó atrás y, con el sol ya radiante de las 8 de la mañana, los dos jóvenes salieron de la fiesta de Open Park. Se cansaron de bailar electrónica al ritmo de Agustin Clark, Jay de Lys, Vintage Culture, Hot Since 82, Marco Carola. Obvio, maridadas con alcohol.

Ya era miércoles y casi todos los autos de la zona de boliches se habían ido.

Todavía quedaban algunos funcionarios en el operativo de tránsito –tenían el chaleco distintivo– en la rotonda que conecta la avenida Aparicio Saravia con la avenida Cuneo.

Los jóvenes se acercaron a ellos y les preguntaron dónde podían dejar el auto estacionado que no fuera la cantera donde lo habían puesto cuando llegaron a la fiesta.

–Por qué, ¿se te quedó trancado? –le preguntó un funcionario.

–Tomamos, nos va a venir a buscar mi padre, lo queremos dejar estacionado en un lugar donde no nos pongan una multa.

–¿Pero por qué no manejan ustedes? Si igual se fue todo el mundo.

El diálogo fue reconstruido a El Observador por los dos jóvenes, que no quisieron aparecer identificados en esta nota.

Para ese momento no se estaban haciendo espirometrías, sino que se estaba organizando el movimiento del tránsito y la salida de los autos.

La conversación, en realidad, fue un poco más larga, y los funcionarios aprovecharon para hacerles saber sus quejas: que eran apenas tres, cuatro, y que no podían hacer más que “estar ahí”. Era demasiada gente para tan pocos trabajadores.

La dinámica se repite en las fiestas. No importa si la de Open Park, la de Banana en Narbona, la de Nick Warren organizada por La Juanita, la de Jet, en Bagatelle: los inspectores están allí y ayudan a organizar el tránsito. Pero los jóvenes pasados por alcohol y otras drogas se escurren, a veces, en sus propios autos pese a las advertencias de las autoridades y los riesgos que eso conlleva.

Los eventos, admitió el director de Tránsito de Maldonado, Juan Pígola, fue lo que a los inspectores “los complicó mucho”. La fiesta de David Guetta, en la parada 6 de la Brava el 2 de enero, reunió 15 mil personas dentro del espectáculo y otros tantos afuera. Porque los que no pagaron entrada, a medida que pasaban por ahí, paraban el tránsito para ponerse a escuchar desde afuera. Ese día hubo 20 trabajadores de la Intendencia y de la Policía Caminera, tratando de ordenar el tránsito.

"Si tuviera la información –de omisiones de funcionarios– sería una forma de corregir ineptitudes. Ante la mínima, abriría una investigación administrativa de urgencia. Me cuesta creer que eso pueda pasar, los he visto trabajar", dijo a El Observador.

Maldonado tiene 120 personas que integran el cuerpo inspectivo de todo el departamento, aunque no todos están en funciones en este momento si se tienen en cuenta las licencias y los días libres que les corresponden.

Para este jueves, por ejemplo, los inspectores tenían previstos siete operativos dedicados exclusivamente a eventos.

Desde el 24 de diciembre hasta este miércoles, la intendencia hizo 490 espirometrías a conductores, 47 dieron positivo.

Pígola aseguró que se están haciendo operativos con espirometrías "en la medida de lo que se les permite". "Atendés dos o tres y no podés parar todo el tránsito", argumentó. "Es lo que se puede hacer, es lo que se está haciendo y la prueba está en que solamente hay un siniestro de tránsito vinculado a una espirometría positiva", sostuvo.

El refuerzo de Caminera

Martín Vidal es el jefe de la Región 2 de Policía Caminera, que abarca los departamentos de Maldonado, Rocha y Lavalleja. En diálogo con El Observador dijo que, si bien Caminera no trabaja en Punta del Este, la concurrencia al balneario aumenta el tráfico en las rutas. Por ejemplo, "la ruta 10 desde José Ignacio hasta La Barra está muy transitada".

En el marco del operativo "Verano Azul" –lanzado el 21 de diciembre y que se extiende hasta Turismo– personal de zonas con menos tránsito refuerza el área costera e incrementa los controles allí. Además no hay licencias en Caminera durante este plazo.

En Maldonado, Vidal dijo que se "triplica la fuerza efectiva" respecto a lo que hay durante el año. Por lo tanto se triplican también los controles de espirometría. "No sé si es suficiente o no, eso se verá cuando pasemos raya al final", señaló. Mientras tanto, desde Caminera no ven un "inconveniente" con la cantidad de personal.

"En zonas donde hay más tránsito, como es ruta 10 para el lado de Manantiales, José Ignacio, se han incrementado los controles. Donde hay más tránsito, nosotros lo vemos todos los días medio complicado", sostuvo.

En un turno de 8 horas se hacen dos o tres operativos en cada ruta. En cada uno de los operativos se hacen entre 10 y 15 controles de espirometría. Desde el 21 de diciembre, ninguna espirometría que haya hecho Caminera en esa zona dio positiva. La que se realizó al conductor de uno de los vehículos involucrados en el accidente donde murieron dos mujeres argentinas, que tuvo resultado positivo, la hizo jefatura. Cuando Caminera llegó al lugar del siniestro, el hombre ya había sido trasladado.