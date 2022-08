"No puedo mostrar mi cara": así fue el diálogo entre el narco Marset y el periodista que recibió el video

El narcotraficante uruguayo buscado por Interpol Sebastián Marset rompió su silencio este jueves y negó todas las acusaciones en su contra, entre ellas la que lo vincula al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia. Darío Kneubuhler, el periodista de Telenoche que se comunicó con Marset, contó que el hombre "llamó a varios periodistas" pero ninguno le "dio bola", y con estos mensajes busca demostrar que es "inocente" y que no "lo vinculen con gente que nada que ver", en entrevista con el programa 12 PM (Azul FM).

Según el reportero, los mensajes de Marset le llegaron sobre las 18 horas de este jueves desde "un chip de Sudáfrica", uno de los lugares donde se presume que podría estar, junto con Mozambique. Recibió 10 videos, uno de ellos el que finalmente publicaron en Telenoche. Eligieron publicar este porque era el único en el que se le veía parte de la cara. "No puedo mostrar mi cara", le dijo Marset a Kneubuhler.

Para confirmar su identidad, le envió una foto de su pasaporte, el que Uruguay le expidió el 28 de octubre, mientras estaba detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Marset recibió la documentación el 24 de noviembre, según Kneubuhler, y gracias a este pudo salir de Emiratos Árabes antes de que Interpol emitiera un código rojo para su búsqueda.

"No tienen pruebas de nada de lo que dicen, nada", dijo Marset en ese video. También alegó: "Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi. Ni eso se respeta. Él hizo su trabajo. Así como hablan de él, meten a los presidentes, a Cartes, Mario Abdo, Lacalle. Todo me parece que se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos no tiene nada que ver. En todo lo que me meten a mí, meten a mi señora, que tampoco tiene que ver con mis cosas".

También llevó a que la oposición llamara a interpelación en el Parlamento al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller, Francisco Bustillo, para el próximo lunes.

La intención general de Marset para romper el silencio fue "exponer su inocencia tanto en el caso del fiscal asesinado en Colombia", y "librar de condena a Balbi, a los presidentes" de distintos países con los que se lo vincula en distintos delitos, según dice en el video. "No mandé ni asesiné a nadie", le afirmó el narcotraficante.

Según Kneubuhler, en los otros videos tocó temas como la legalización de la marihuana en Uruguay, y citó frases del expresidente José Mujica.

El reportero detalló que Marset le dijo que tenía que "salir de línea", y no volvió a conectarse desde el celular con número sudafricano. "No duden que voy a volver a aparecer, nos vemos en unos días", le escribió para despedirse.