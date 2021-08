Noche de la Nostalgia: IMM desplegará operativos con inspectores para controlar tránsito y protocolos en fiestas

La Intendencia de Montevideo desplegará desde este martes una serie de operativos de control en la antesala a la Noche de la Nostalgia que se celebrará por la noche.

La fiscalización comenzará a la hora 18, con unos 46 inspectores de tránsito y personal de apoyo desplegados en distintos puntos de la ciudad, principalmente avenidas, para atender controles de espirometría y solicitar documentos de identidad, informó este lunes la intendenta Carolina Cosse en conferencia de prensa.

Además, el área de Convivencia de la comuna dispondrá de 50 inspectores repartidos en 14 móviles para trabajar bajo tres modalidades: control de protocolos en las fiestas habilitadas, atención de denuncias al 1950 5000 por incumplimiento de protocolos y monitoreo de espacios públicos ante posibles aglomeraciones, para dar aviso al Ministerio del Interior, agregó Cosse.

"Estas actividades generan trabajo, nos cambian el ánimo, pero tenemos que hacerlo en un ámbito de convivencia", dijo la intendenta.

La comuna trabajará con servicios adicionales en los turnos de recolección de contenedores y desde el miércoles 25 por la madrugada tendrá habilitado un servicio de motocarros dedicado al rejunte de la basura.

Según anunciaron las autoridades de la intendencia, habrá unas 60 fiestas habilitadas en Montevideo para el festejo de la Nostalgia.

La extensión del horario de bares, aseguró Cosse, dependerá de la respuesta del Ministerio de Salud Pública, a quien la intendencia le solicitó la ampliación. "Hay un decreto del Poder Ejecutivo vigente hasta ahora que dice 2 de la mañana. Le hemos propuesto al MSP extender ese horario; está en la órbita del Ejecutivo extenderlo. Por ahora esperemos", dijo.

La jerarca insistió en que el despliegue de los operativos busca "cuidar protocolos de covid-19", pero también prevenir accidentes de tránsito ante el consumo de alcohol.

"Queremos que la gente salga y se divierta, que pueda recuperar el contacto social. Creemos que es fundamental salir con amigos para el discurrir de la vida humana, pero queremos que la gente no tenga riesgos", dijo y reiteró: "No alcanza con conductas individuales si no tenemos una conducta colectiva por el covid y por el alcohol".