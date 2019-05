Noruega volverá a mediar entre los principales actores políticos de Venezuela  

El gobierno de Nicolás Maduro y los opositores liderados por Juan Guaidó se volverán a reunir en Oslo la semana próxima, para retomar los diálogos que permitan construir una salida pacífica de la crisis que actualmente golpea a Venezuela. Así lo ha informado el gobierno Noruego en un documento que difundió este sábado.

“Reiteramos nuestro compromiso por seguir la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela”, informa el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el texto, la ministra, Ine Eriksen Søreide, agradece también la disposición y el esfuerzo de las partes en conflicto.

El primer encuentro de estas características se celebró el 16 de mayo en el país nórdico. Y aunque Guaidó negó, en esa oportunidad, haber negociado directamente con sus contrincantes, reconoció que existió una iniciativa de mediación encabezada por el gobierno noruego.

A esas reuniones acudieron por el Gobierno, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Mientras que la oposición estuvo representada por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González y el exdiputado Gerardo Blyde.

Venezuela vive un pico de tensión política desde enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años tras ganar unas elecciones que fueron tachadas de fraudulentas por la oposición. En respuesta, el jefe del Parlamento y líder de la oposición, Juan Guaidó, se proclamó como presidente interino y recibió el apoyo y reconocimiento de más de 50 países.

Antecedentes

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, Gobierno y oposición se sentaron a la mesa de diálogo en República Dominicana, si bien las conversaciones no fructificaron y el oficialismo terminó convocando unas elecciones a las que compareció casi en solitario y que no han sido reconocidas por parte de la comunidad internacional.



A diferencia de otros países del continente, Noruega -que no forma parte de la Unión Europea- no reconoce a Guaidó como presidente interino, aunque sí le ha mostrado su apoyo y ha pedido diálogo y nuevas elecciones.

FUENTE: EFE