Novick celebró la representación parlamentaria y se puso a disposición de Lacalle

Aplaudieron todos menos él. Cuando Mariana Pomiés, de la empresa Cifra, anunció en Telemundo que, según la primera proyección de boca de urna, el Partido de la Gente obtendría el 1,5% de los votos, el candidato Edgardo Novick no reaccionó. Se quedó estático mirando la pantalla. Con ese resultado, el partido fundado en 2016 obtendría una banca en la Cámara de Diputados, pero el empresario apostaba a ingresar al Parlamento como senador.

Sin embargo, la noticia de que Daniel Peña -el único legislador del partido actualmente y líder de la principal lista de Novick- renovaría su banca, cambió el ambiente de poco entusiasmo que había hasta el momento.

De hecho, los aplausos que dieron la bienvenida al empresario cuando llegó a la sede de 18 de Julio y Martín C. Martínez sobre las 20:15 de este domingo fueron tibios y escasos.

Las últimas mediciones de las encuestadoras no habían sido auspiciosas para el Partido de la Gente, y ya semanas antes el empresario había pasado a definirse como candidato al Senado, y no a presidente, como se presentaba hasta las elecciones internas.

De todos modos, llegado el momento festejó. Minutos después de las 21, tomó el micrófono y gritó: “¡Tenemos representación parlamentaria! Estamos muy pero muy contentos”.

Luego agradeció a toda la militancia de su partido. “Dejé el alma en la cancha y no hay cosa más linda que dejar todo en al vida por esos valores, por esas cosas que uno cree que tienen que cambiar”, dijo Novick.

Una hora antes, Peña se había mostrado más cauto en diálogo con El Observador. “Nuestra posición ahora es esperar con expectativas el resultado final”, sostuvo el diputado. “Podemos no tener ningún diputado o podemos tener dos”, aventuró.

J.si

Como cierre de su discurso, Novick anunció lo previsible: que apoyará al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en el balotaje.

“Este es un momento muy especial porque es el momento que le tenemos que decir a la población que queremos un cambio y que llegó la hora de votar juntos”, dijo, y esperó a que culminara el aplauso de los militantes. “Y por eso todos los líderes de la oposición que queremos al país hoy tenemos que dar un mensaje muy claro a la población. (...) El 24 de noviembre vamos a apoyar el cambio, y por lo cual vamos a apoyar al doctor Lacalle Pou”.

Novick debutó como político formalmente en 2015, cuando fue candidato a intendente de Montevideo por el Partido de la Concertación, y obtuvo poco más del 24% de los votos, incluso más que la candidata del MPP, Lucía Topolansky.

La reedición de ese proyecto pero con un alcance nacional fue una apuesta que había intentado Novick en el último tiempo, aunque sin éxito. Y a eso se refirió este domingo de noche, en su breve discurso de cuatro minutos: "Ustedes saben que del Partido de la Gente dimos todo durante años para que hubiera Concertación. Lo hablamos para que blancos, colorados, independientes, nosotros y todos los que estamos en la oposición, votáramos juntos. Eso no se pudo dar, y si hoy se hubiera dado así, la oposición ya habría ganado y estaríamos festejando con mayoría parlamentaria".

El Partido de la Gente se fundó en 2016, y desde entonces se fueron sumando políticos de otras tiendas desde entonces, aunque en el correr de este año se fueron la mayoría, por distintas circunstancias. El senador Daniel Bianchi, el diputado Guillermo Facello –ambos procedentes del Partido Colorado– y el exfiscal Gustavo Zubía fueron algunas de las incorporaciones que había logrado el empresario, aunque ninguno de ellos continúa en sus filas.

Consultado en rueda de prensa acerca del rol que jugará ahora que no logró el objetivo de ser senador, Novick sostuvo: “Donde me toque, yo ya he dicho: mis asesores, mis especialistas, yo, nuestro programa, siempre van a estar de cara a que ayudemos a la gente, y si ayudar al gobierno es ayudar a la gente, nosotros vamos a dar a cambio de nada”.