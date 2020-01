Novick "jamás" fue planteado como candidato de la coalición, dice el diputado Peña

La posibilidad de que Edgardo Novick, el fundador del Partido de la Gente, sea el único candidato de la coalición opositora en Montevideo "jamás fue planteada" a los referentes de los lemas que la integran, según dijo a El Observador Daniel Peña, el único diputado que esta fuerza política tendrá en la próxima legislatura.

La falta de vínculo entre el legislador electo y Novick llevó a que las negociaciones con el gobierno electo se dieran por separado en estos últimos meses. Sin embargo, Peña planteó que en las reuniones bilaterales con Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia designado, nunca surgió la posibilidad de que el empresario represente en las elecciones de la capital al Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

A su vez, Peña sostuvo que la "falta de organización" del partido impide que sea usado como el lema único en mayo. Según dijo, "en Montevideo no hay suficientes agrupaciones del Partido de la Gente para dar contención" a la alianza y, a su vez, todavía no fue definido cuándo se realizará la convención departamental en Montevideo.

El legislador electo señaló que de momento las autoridades del partido son provisorias, por lo que está esperando a que sea 1° de febrero –cuando vencerá la designación de estas autoridades– para convocar a los convencionales. Señaló, asimismo, que las divisiones internas del lema llevaron a que en las elecciones de junio "un alto porcentaje" de convencionales votara fuera del partido.

Peña sostuvo que "es poco probable que la candidatura de Novick suceda" porque "echaría por tierra" la postura del presidente electo Luis Lacalle Pou, quien insistió en encontrar una figura de consenso, en vez de recurrir a políticos ya identificados con alguno de los partidos que integran la coalición. "No se puede ir en contra de la realidad", apuntó.

Para Peña, todos estos argumentos son un indicio de que la candidatura de Novick no es viable. El empresario no atendió a El Observador, aunque en los últimos meses insistió en que no pretendía ocupar un cargo político en el próximo quinquenio.

El nombre de Novick cobró fuerza en los últimos días, a raíz de la falta de consenso entre los líderes del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

Este sábado, los convencionales colorados de la capital rechazaron de manera formal respaldar la eventual candidatura de Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto.

En el mismo sentido se expresó el fundador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien en entrevista con el programa Doble Click (FM Del Sol) sostuvo que respaldar la candidatura del general retirado no estaba "en la agenda" del lema.

Al día siguiente, Gerardo Sotelo, segundo en la lista al Senado por esta fuerza política, declinó que fuera a presentarse a las elecciones de mayo. En las últimas horas varios dirigentes de Cabildo Abierto se habían manifestado en contra de que el lema Partido Independiente representara a la coalición, entre ellos Irene Moreira, Guillermo Domenech y Rivera Elgue.