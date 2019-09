Novick pierde otro edil y sólo quedan dos representantes suyos en la junta

El edil de Montevideo electo por el Partido de la Concertación, Roberto Gossi, que integraba el Partido de la Gente aseguró a El Observador que abandonará la agrupación debido a la "crisis de liderazgo" que advierte en el candidato a presidente Edgardo Novick.

De esta manera, la bancada del Partido de la Gente en la Junta Departamental de Montevideo, que había empezado la legislatura con nueve representantes, se desinfló y sólo quedan dos ediles que responden al partido que fundó el empresario. Estos son Marcos Laens y Guillermo Kruse.

La bancada se había iniciado en este período también con Gossi, Luis Chirico, Gustavo Zúñiga, Fátima Barrutta, Gastón Arias, Marita Castro, Alfredo Iglesias. Todos ellos abandonaron a Novick en lo que va del período.

Gossi afirmó que comunicará la semana que viene a qué partido se sumará.

"El proyecto en el que confiamos, en el que teníamos expectativas muy grandes, no sólo que no funcionó sino que se agravó con el aislamiento del liderazgo", dijo en relación a los motivos que motivaron su salida. "Di tiempo para que evolucionara, para ver qué pasaba con la interna, si había un cambio de conducción o una forma más participativa", explicó Gossi, aunque aseguró que esto no pasó.

Además, sostuvo que el Partido de la Gente "no es abierto" ni propició un "espacio de encuentros" a lo largo de los años. Novick fundó el Partido de la Gente en noviembre de 2016 y hoy integra la fórmula con el diputado Daniel Peña como candidato a vicepresidente. Según los últimos datos de las consultoras de opinión pública, el Partido Gente oscila entre 1% y 2% de intención de voto.

No sólo la bancada de ediles del Partido de la Gente disminuyó en su número, ya que la bancada parlamentaria también lo hizo a lo largo de los años. Por el momento, el único legislador fiel a Novick es Peña, ya que el diputado Guillermo Facello abandonó la agrupación y el senador Daniel Bianchi fue expulsado del partido luego de que protagonizara un accidente de tránsito alcoholizado.

En los últimos días, en tanto, el candidato a vicepresidente de Novick manifestó su malestar por la conducción de la campaña, así como las diferencias a la interna de la fórmula.