Novillo gordo cruza los US$ 3,45 en la segunda semana consecutiva de suba

La escasa oferta de ganados especiales y la demanda industrial sostenida impulsan los valores en el mercado del ganado gordo. En novillos son fluidos los negocios entre US$ 3,40 y US$ 3,45 por kilo carcasa. Por lotes especiales, de volumen y pesados se han realizado ventas excepcionales de hasta US$ 3,50 por kilo.

En las vacas, US$ 3,25 por kilo es el eje de los negocios. Por carcasas pesadas –muy pedidas por la industria– se alcanzan los US$ 3,30. Y en vaquillonas, se llega a US$ 3,35 con impulso del abasto.

Las entradas de ganado a las planta en todos los casos se mantienen ágiles, entre tres y 10 días.

Muchas plantas tienen neta preferencia por la vaca. Se colocan fácilmente desde las más livianas y generales hasta las especiales. Otras industrias están más abocadas al novillo, principalmente por la llegada de cuadrillas kosher. Esta operativa se espera que pueda generar una demanda añadida, que permita mantener el equilibrio entre oferta y demandam más teniendo en cuenta que en mayo comienza un nuevo período “ventana” de faena de ganados de encierros con destino a Cuota 481 que quitaría presión de demanda sobre los ganados de pasto.

La preferencia por hembras se vio reflejada en la faena de la semana pasada. El volumen total de faena estuvo por debajo de las 50.000 cabezas. Precisamente, en la semana cerrada el 27 de abril, se industrializaron 46.734 vacunos, 11.300 más que los 35.455 faenados la Semana Santa y 6.800 cabezas más respecto a las 39.970 faenadas en la misma semana del año pasado.

Del total, 26.154 fueron hembras, casi 7.000 por encima de las 19.223 de la semana anterior y 6.500 más que en igual período del año pasado.

Los novillos totalizaron 19.371 cabezas, 3.700 más que las 15.656 cabezas de la semana anterior aunque levemente por debajo de las 19.452 de igual semana de 2018.

Consignatarios consultados estiman que no tendrá grandes fluctuaciones en los próximos días.

La reposición acompaña la firmeza del ganado gordo. Hay fluidez en la colocación, en la medida que se aplaza la llegada de las primeras heladas.

El ternero en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado se mantuvo en US$ 2,22 por kilo y el ternero de exportación en US$ 2,15.

En ovinos, los precios siguen repuntando en el habitual periodo del año de menor oferta. La industria absorbe toda la oferta que aparece, en un escenario de retención de vientres por parte de los productores. El cordero y borrego siguen entorno a US$ 3,40 por kilo; la oveja ronda los US$ 3,10 y el capón está en el eje de US$ 3,13. Hay mejor colocación para los lanares más pesados, que semanas atrás registraban cierta dificultad de venta.

La faena de ovinos bajó por quinta semana consecutiva y se mantiene significativamente por debajo de los niveles que había el año pasado. En la semana cerrada el 27 de abril se faenaron 4.710 lanares, casi la mitad que los 8.798 de igual semana del año pasado. Las ovejas representaron el 45% de la faena, con 2.138 cabezas, 1.754 menos que las 3.892 faenadas en igual semana del año pasado.

Repunte en el precio de exportación

Entre el 21 y 27 de abril el precio de exportación promedio para la carne vacuna fue US$ 3.801 por tonelada, 10% arriba de los US$ 3.458 de la semana anterior. Sin embargo, el volumen exportado fue el más bajo del año, con 4.795 toneladas. Si se observa el acumulado del año, el precio promedio de la carne vacuna enviada al exterior se ubicó en US$ 3.569 por tonelada, una mejora de 1,7% frente a los US$ 3.508 en igual período de 2018, pero con un volumen exportado 10% inferior.

En carne ovina, el precio promedio semanal fue de US$ 3.921 por tonelada exportada, 19% por debajo de los US$ 4.840 de la semana anterior. Y con el menor volumen exportado del año: 139 toneladas. En lo que va de 2019 el precio promedió US$ 4.187, una caída interanual de 7,6% y el volumen enviado se retrajo, con 4.862 toneladas, 6% debajo de los 5. 177 enviados un año atrás.