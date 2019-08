Nuevo modelo de gestión de recursos humanos de Great Place to Work

Great Place to Work Uruguay presenta este miércoles 21 de agosto su nuevo modelo de gestión de recursos humanos tendiente a crear y sostener excelentes lugares de trabajo para todos quienes integran una empresa o una organización, cualquiera sea su tamaño y rubro.

Este nuevo modelo amplía las áreas de evaluación para acompañar a la más amplia diversidad de organizaciones en el camino hacia el cumplimiento de sus metas de negocio, alineando la gestión con la estrategia y los valores de la compañía.

Para ello hay seis claves a tener en cuenta y desarrollar el nuevo enfoque “For All”: maximizar el potencial humano, liderazgo efectivo, valores, confianza, innovación y crecimiento financiero.

El primero, maximizar el potencial de cada colaborador es la clave para tener un excelente lugar de trabajo para todos. Se trata de lograr que las personas alcancen niveles que ellos mismos no habían pensado.

Para sacar el mayor potencial de cada uno se deben tener líderes efectivos. Un liderazgo efectivo en un Great Place to Work For All implica moverse con comodidad entre dos tipos de pensamiento. El sistema cognitivo social, que está relacionado a los aspectos del cerebro que nos permite conectarnos con nuestros pares y generar vínculos de calidad, por un lado, y el sistema analítico, que desarrolla las áreas del cerebro que permiten evaluar el mercado y establecer estrategias de alto nivel.

Los líderes no pueden enfocarse exclusivamente en las habilidades cuantitativas, como las finanzas, sino que también deben entrenar y trabajar las habilidades de relacionamiento humano.

Cuando se logra maximizar el potencial humano con liderazgo efectivo se generan vínculos basados en la confianza, y ahí aparecen las posibilidades de innovación. La aparición continua de competidores obliga como empresa a gestionar nuevos productos, revisar sistemas y procesos de forma continua, y para eso se necesita de la innovación.

Encarar la innovación poniendo mentes brillantes a trabajar no está mal, pero en años recientes ha resultado claro que escuchar la sabiduría de la multitud y buscar buenas ideas en todos lados conduce a mejores resultados.

Esa innovación, a su vez, se realiza con base en los valores de la organización, que no son un mero eslogan en la pared o en la página web, son principios que guían el trabajo de la gente día a día en la compañía.

Las compañías vanguardistas e inteligentes en estos días se aseguran de que esos valores y conductas estén alineados con su estrategia.

Todo esto junto, potencial humano, liderazgo efectivo, confianza, innovación y valores, sientan las bases del crecimiento financiero de la compañía y el logro de sus objetivos de negocio con más celeridad y estabilidad, llegando a todos los integrantes de la organización y consolidando un Great Place to Work For All.