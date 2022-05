Al menos dos niños muertos y decenas de heridos en tiroteo en Texas

Todo empezó poco después de las 13 horas local cuando las primeras versiones afirman que el agresor fue detenido y está bajo custodia.

Uvalde Memorial Hospital dijo en una publicación de Facebook que estaba atendiendo a “varios estudiantes” en su sala de emergencias, pero no detalló la naturaleza o gravedad de sus lesiones. Otro hospital, University Health, informó que estaba tratando a un niño y un paciente adulto de Robb Elementary, pero sus condiciones no estaban disponibles de inmediato.

Uvalde Memorial Hospital reporting several children in the ER after reports of an active shooter at Robb Elementary. Police say a shooter is in custody. @News4SA @KABBFOX29 pic.twitter.com/l9DaFBQtbE