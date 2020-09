Nvidia asoma como el nuevo gigante de la inteligencia artificial

El grupo japonés SoftBank anunció la venta por hasta US$ 40.000 millones de su firma británica Arm, fabricante de microprocesadores, al estadounidense Nvidia, líder de las tarjetas gráficas, que se consolida como un gigante de la inteligencia artificial.



Es una de las mayores operaciones de fusiones y adquisiciones anunciadas en lo que va del año, que podría convertir a Nvidia en un peso pesado del sector de los semiconductores.

En el marco de esta megacompra, que debería efectuarse para marzo de 2022, Nvidia pagará más de la mitad del total (US$ 21.500 millones) con sus propias acciones.

El precio de US$ 40.000 millones es un monto máximo, pues el pago de una parte de US$ 5.000 millones (en efectivo o en acciones de Nvidia) estará condicionada a que Arm “alcance unos objetivos específicos de rendimiento financiero”, precisó el grupo estadounidense .

SoftBank Group debería así poseer entre el 6,7% y el 8,1% del capital de Nvidia tras la operación.



El grupo, que había comprado el 100% de Arm en 2016 por unos US$ 31.000 millones, obtendrá así una importante plusvalía con esta cesión.

Fuerza poderosa

Fundada en 1990 en Inglaterra, Arm es una empresa especializada en microprocesadores, con una parte del mercado mundial aplastante en el sector de los teléfonos inteligentes. Sus chips también se encuentran en multitud de sensores, objetos conectados y servicios de “nube”.



En tanto, Nvidia, cuyas tarjetas gráficas se utilizan enormemente en la industria de los videojuegos, registró un fuerte aumento de ventas desde la crisis del coronavirus.

Sus productos también están cada vez más presentes en el ámbito de la inteligencia artificial y de los centros de datos.

El grupo de Silicon Valley, con sede en Santa Clara, California, es dirigido por su cofundador Jensen Huang, que la creó en 1993 a los 30 años. La marca haría referencia a la palabra latina Invidia, “ganas”.

Sus acciones explotaron en los últimos meses en Wall Street siguiendo la tendencia de las firmas tecnológicas.

Desde marzo, los títulos de Nvidia subieron más de 100%.

La capitalización bursátil de la firma estadounidense asciende a US$ 300.000 millones, muy por encima de Intel, número uno del sector con un volumen de negocios siete veces superior.

En 2020, Nvidia debería facturar unos US$ 11.000 millones. “Queremos crear un grupo informático para la era de la inteligencia artificial”, afirmó Huang interrogado en CNBC.

“La más poderosa fuerza técnica de nuestra era es la inteligencia artificial, es la automatización de la automatización, programas escribiendo programas”, se entusiasmó.

Huang dijo a CNBC que pretende conservar la sede de Arm en Cambridge y construir allí “un centro de investigación de nivel mundial en inteligencia artificial”. (AFP) l