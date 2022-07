Obreros, trabajadores rurales y almaceneros: los héroes de Durazno que eliminaron a Cerro

Andrés Cabrera sale todas las mañanas a la hora 7.30 a trabajar. Fue tricampeón en las formativas de Peñarol dirigido por el Chueco Perdomo y a los 24 años persigue el sueño futbolero en Durazno FC, equipo de la Primera División Amateur que el miércoles dio el gran batacazo de la Copa AUF Uruguay al eliminar a Cerro ganándole 3-2 en el Silvestre Landoni tras estar 0-2 abajo en el marcador.

Cabrera, lateral izquierdo, trabaja en un galpón en una empresa en el que diariamente carga y descarga mercaderías. "Es una empresa que vende al por mayor y a mí me toca cargar y descargar mercaderías en el camión y trabajar en el montacargas. A los patrones les agradezco porque me contemplan con los tiempos para poder entrenar", dijo a Referí.

Como el 80% del plantel trabaja, el entrenador Ramiro Martínez tiene que fijar los entrenamientos por la noche. "Estamos al lado del río, el frío se hace sentir", contó el DT. El Silvestre Landoni está pegado al río Yi. "Las condiciones no son las mejores, la cancha es humilde, no hay vestuarios. El esfuerzo que se hace es enorme", agregó.

Ramiro Martínez, DT de Durazno FC

"Tenemos cuatro jugadores que trabajan en la construcción, otros en el medio rural, otros en el rubro cocina, y en repartos. Hay de todo", expresó el entrenador.

Durazno FC tiene como mánager a Diego Forlán y fue él quien eligió a Martínez como entrenador.

"Lo de Diego fue recién un desembarco. Viene a los partidos, pero todavía no está metido en alma y vida en el club", dijo Ramírez.

Forlán y Ramírez coincidieron el año pasado en la Segunda División Profesional. Forlán fue cesado en Atenas y poco después Martínez en Rocha FC.

"No lo conocía más que de cruzarnos e intercambiar saludos. Sí tenía el número y cuando me llamó me sorprendió, fue un privilegio que me eligiera", reconoció el entrenador de Durazno FC.

Tabaré Viudez en acción en el Silvestre Landoni

Martínez hizo formativas en Wanderers y en 1981 pasó a La Luz donde no llegó a debutar porque contrajo una hepatitis de la que no se recuperó bien. Intentó en Colón y El Tanque Sisley, pero no hubo caso. Se fue a Argentina a trabajar y allá comenzó a jugar a nivel amateur en partidos donde se jugaba por plata.

"Me tocó vivir de todo en esos partidos. Canchas con un alambre y llena de gente que había apostado. Invasiones, piñatas, armas. De todo. Por suerte salí ileso", recordó Ramírez que se reconoce como un volante organizador. "Siempre quise ser entrenador", agregó.

Empezó a la Cuarta y Quinta de Racing con Luis Romero de preparador físico y luego pasó por las formativas de Rampla Juniors, Cerro, Peñarol -cuando Forlán jugó en Primera- y Danubio. Llegó también a dirigir a una selección sub 20 de Segunda División donde estaban Esteban Conde, Sebastián Martínez y Paulo Pezzolano.

Sobre el triunfo ante Cerro dijo: "Nunca merecimos ir en desventaja. El primer tiempo nos fuimos 1-0 abajo, tuvimos chances y ellos nos llegaron una sola vez y convirtieron. Después volvimos a tener chances y ellos se encontraron con un penal increíble. Pero sostuvimos nuestra idea de juego y eso nos terminó dando el triunfo", dijo Martínez. En la tribuna lo celebraron más de 3.000 espectadores que acompañaron al equipo-departamento.

"Este partido para nosotros era una medida. En Primera División Amateur aspiramos a ascender o jugar el repechaje contra un equipo de Segunda. Y fuimos a cambiar figuritas, no teníamos nada que perder, salimos a jugarnos a todo por el todo y pusimos toda la carne en el asador cuando quedamos 2-0 abajo. Nos gusta ser protagonistas y ofensivos sin importar quién sea el rival que tengamos enfrente", agregó.

Danilo Cóccaro y Nicolás González adelantaron a Cerro. Durazno lo dio vuelta con goles de Diego Viera, Facundo Samaniego y Matías Deorta.

Viera, de 28 años, se formó en Defensor Sporting y dejó el fútbol en 2019 cuando jugó para Sud América. Hizo un intento de seguir en la división amateur, en Bella Vista, pero no duró más de 20 minutos en cancha. Se puso a trabajar en una empresa de correo privado hasta que Durazno le golpeó la puerta. "Me ofrecieron volver un fin de semana, el lunes renuncié y volví", dijo a Referí.

Diego Viera, el más experiente del plantel

En Cerro también jugaron Darío Denis, Pablo Lacoste, Mathías Abero, Nicolás Brun, Agustín Barán, Tabaré Viudez, Maureen Franco y José Luis Tancredi.

"Fue hermoso, sabíamos que no teníamos nada para perder, era un partido hermoso para jugar y disfrutarlo, y lo terminamos ganando dándolo vuelta. Los compañeros hacen un sacrificio tremendo, sobre todo los que trabajan en la construcción y en el campo, es tremendo lo que hacen y en la cancha parece que están solo para esto", expresó Viera lleno de orgullo.

Y "orgullo" también es lo que siente Andrés Cabrera: "En los papeles nadie se imaginaba lo que iba a pasar, pero confiamos en nuestro estilo y en lo planteado, y aún perdiendo 2-0 no dejamos de creer en nosotros".

Campeón en Sexta, sub 16 y Cuarta en Peñarol, entre 2015 y 2017, Cabrera volvió a Durazno por problemas personales, jugó en Artigas y el año pasado pasó a Sportivo Yi desde donde le ofrecieron jugar en Durazno FC.

"Jugué con Diego Rossi, Santiago Bueno, Federico Valverde y Enzo Martínez en Peñarol. Acá todo es sacrificado, no sobra nada, pero es una oportunidad de seguir activo y esperar una oportunidad para poder vivir del fútbol", agregó Cabrera.

Y mientras, Durazno está de fiesta.