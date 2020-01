Ocho preguntas que los Globos de Oro nos deberían contestar esta noche

Son divertidos y por eso los miramos, pero la verdad es que los Globos de Oro mucho no importan. Los Oscar tampoco es que importen demasiado –no son, claramente, un termómetro de lo bueno y lo malo en el cine–, pero la solemnidad de su ceremonia o el peso que la propia prensa les ha dado con el paso de los años es mayor, incluso cuando a veces entregan premios que dan vergüenza ajena –el último a Green Book, por ejemplo–.

Así entonces, en los Globos todo es mucho más liviano o lavado, y eso ya parece ser la marca registrada de unos galardones que se toman en serio pero tampoco tanto. La gente come, a nadie parece importarle demasiado lo que suceda en el escenario, siempre hay alguno que sube a buscar un trofeo medio copeteado y nadie tiene muy claro quiénes son los que votan. Sí, claro, lo hace la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, pero ¿alguien sabe quiénes son? Al menos en la Academia de Hollywood los que deciden los Oscar son nombres propios. Pero así son las cosas y estos premios de todas formas se consideran una buena antesala para el gran galardón de la industria del cine estadounidense, esa que, queramos o no, rige el mercado global. Y, además, en general la ceremonia logra contestar alguna que otra pregunta o adelantar algún ganador de cara a los Oscar, que este año será el 9 de febrero, mucho más temprano que en otros años.

Para que esta primera etapa de la carrera por los premios –que sigue con los de cada sindicato, más serios pero menos glamorosos, y que finaliza con los Oscar– no pase inadvertida, a continuación planteamos algunas de las incógnitas que, quizá, la entrega de estos trofeos llegue a contestar en el año que recién empieza. O no.

¿Le dará la nafta a Parasite?

Escena de Parasite

La respuesta es un contundente y enfático “ojalá que sí”. Parasite, del director surcoreano Bong Joon-Ho es por lejos la mejor película del año. Esta historia inclasificable que alterna entre la sátira social, el thriller, el policial, la comedia y el drama es una ensalada de tópicos que, sin embargo, sale increíblemente bien y que está nominada a Mejor dirección y Mejor película extranjera. Se ganó la Palma de Oro en el último festival de Cannes, confirmó que Bong no es solo uno de los mejores directores asiáticos contemporáneos, sino uno de los más creativos e importantes a nivel global y fue un fenómeno de taquilla en Estados Unidos, algo rarísimo para una película de este tipo. Cuando nos preguntamos si al filme le dará la nafta, hablamos claramente de si llegará a estar seleccionada a Mejor película en los Oscar. Si gana los Globos de Oro, sentará un muy buen precedente que quizá convenza a más de uno, así que crucemos los dedos, porque se merece estar en lo alto. En Uruguay se preestrena en el Festival de Cine de José Ignacio (ver página 19) y en salas comerciales –en teoría– el 23 de enero. O sea: justo a tiempo.

¿Netflix confirmará su dominio?

Al Pacino en El Irlandés

Si se fija (mire la tabla en la página siguiente, por favor), los hilos de la N roja estarán por todos lados entre los nominados. Cuatro de las diez seleccionadas a mejor película en las dos categorías principales son producciones originales de la plataforma –Historia de un matrimonio, El irlandés, Los dos papas y Mi nombre es Dolemite– y dos de ellas son las más nominadas de la ceremonia. Si Netflix se anota algunos puntos, puede ser la confirmación de su entrada triunfal en la carrera por los premios grandes en febrero. Y posibilidades tiene, porque de su lado están, entre otros, Martin Scorsese y su ópera mafiosa El irlandés. El año pasado, su mejor cosecha hasta ahora, se tuvo que conformar con tres Oscar para Roma, que sin embargo perdió ante la impresentable de Green Book. Pero pasemos a lo que sigue.

¿Estamos ante algunas de las categorías más peleadas en años?

Antonio Banderas en Dolor y Gloria

Sí. Miremos, por ejemplo, la categoría Mejor dirección. Bong, Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes y, con menos experiencia, Todd Phillips. Está peleado. Y todos con grandes películas. ¿Y los actores? Adam Driver entregó su mejor interpretación al momento en Historia de un matrimonio, Antonio Banderas todavía le saca brillo a su premio en Cannes por la conmovedora Dolor y gloria de Almodóvar, Christian Bale siempre rinde y en Contra lo imposible también, Jonathan Pryce es un mejor papa Francisco que el propio Francisco y Joaquín Phoenix la sacó del estadio metiéndose en el cuerpo raquítico y estridente del Guasón, algo que, a pesar de la paridad, puede hacerle ganar el premio. Y, de paso, dejarle vía libre al Oscar.

¿Por qué siempre hay una película de guerra entre las nominadas?

Una escena de 1917

Porque cuando se hacen bien son increíbles. El género bélico, transversal a la historia del cine, goza de buena salud y en los últimos años ha producido algunos títulos que se destacaron por su propuesta y despliegue de efectos, entre ellos Dunkerque, Hasta el último hombre, Caballo de guerra, Beast of no nation, Vivir al límite y hasta Las horas más oscuras, que es más política que bélica pero sirve para ilustrar. Estas películas, además, tienen la particularidad de que muchas veces son vistas con buenos ojos por los votantes y se llevan numerosos premios. Este año tenemos una sola representante y llega para contar una historia dentro de una guerra que, aunque visitada por la ficción de vez en cuando, no es tan recurrente como su sucesora: la primera guerra mundial. 1917 es una película de Sam Mendes que de pique arranca con un gran elenco, pero que además está filmada de manera de dar la impresión de ser un largo plano secuencia repleto de tensión, aventura e imágenes impresionantes. En Uruguay se estrena el 6 de febrero y si alguien precisa un incentivo de parte de un compatriota, puede plegarse a lo que escribió el cineasta uruguayo Fede Álvarez en su Twitter: “Vi 1917. La Academia debería mandar a los realizadores cuatro o cinco premios Oscar por Fedex y ahorrarnos el suspenso en la ceremonia. Es una obra maestra total”.

¿Hay olorcito a cine clásico en estos premios o es una alucinación?

Margot Robbie en Había una vez en Hollywood

Bueno, es relativo, aunque podríamos decir que, entre las elegidas, hay varias que se pliegan a la vieja manera de contar las historias, como El irlandés, que tiene un fuerte aroma a la época en la que la industria del cine no estaba tan mercantilizada, era menos volátil y más pausada. Pero no es la única, porque Había una vez en Hollywood también es un viaje nostálgico al Hollywood de fines de la década de 1960, Guasón es una fusión y un homenaje velado –o no tan velado– a Taxi Driver y El rey de la comedia, esos dos grandes títulos de Scorsese, y Entre navajas y secretos toma varios elementos de las clásicas películas de misterio denominadas whodunit y las recarga con nuevas energías para entretener a las audiencias contemporáneas. Así que, si es por eso, sí, podemos decir que sí tenemos un olorcito a cine clásico en el ambiente de los Globos de Oro. Y está bueno.

¿Y qué pasa con la TV?

Brian Cox en Succession

Claro, no nos olvidemos de la TV, porque los Globos también la premian. Para ser breves, podemos decir que la noche del 5 de enero puede llegar a ser la noche de la consolidación de ciertos títulos que marcaron la agenda de las series y que al parecer van a comandar de acá al futuro. Por ejemplo la excelente Succession, de HBO, que al parecer va por el trono de las series de peso que Los Soprano, Mad Men, The Wire, Breaking Bad y Game of Thrones dejaron vacante. Enfrente, de todas formas, tiene a The Crown, que siempre pelea con ganas. Pero eso es en la categoría drama; en comedia, nadie parece poder arrebatarle todos los premios a la talentosísima Phoebe Waller-Bridge y esa delicia ácida y dolorosa que creó y llamó Fleabag. Si el mundo fuera un lugar justo –sabemos que no, pero bueno–, ella debería volver a su casa con una carretilla de trofeos, aun cuando en su misma categoría esté, entre otras, la genial Barry. Y en el rubro miniserie medio que todo ya está cantado: Chernobyl, que nos angustió e impactó a principios de año, seguramente termine coronándose.

Volviendo al cine, ¿qué películas dejaron por el camino?

Una escena de Booksmart

Podemos hacer una lista. Para empezar Ad Astra, que es impresionante y ni figura. Quizá Contra lo imposible y Mujercitas, que tuvieron poco amor. Definitivamente se olvidaron de Booksmart, que acá casi se estrena pero al final no y es increíble. Y alguna mención se merecía Julianne Moore por Gloria Bell, porque ella está fantástica (como siempre). Y The Lighthouse, por favor, una demencia preciosa de esas que no es fácil olvidar. Pero ahí ya estamos soñando: esto es Hollywood y tampoco es que haya lugar para todo y todos. Incluso cuando hablamos de una de las mejores películas del año. Qué se le va a hacer.

En fin, ¿quiénes arrancan mejor la temporada?

Scarlet Johannson y Adam Driver en Historia de un matrimonio

Bueno, Historia de un matrimonio es la más nominada; tiene seis nominaciones y cuatro son de “las grandes”. Pero, ante la competencia que tiene enfrente, le puede pasar lo más triste: que te nominen a todo y no ganes en nada. El irlandés la secunda con cinco nominaciones y sí tiene más posibilidades. La película de Scorsese se estrenó hace apenas unas semanas y ya se siente como un clásico del cine, de esos que en unos años vamos a poder decir que vimos cuando se estrenó. Quizá le juegue en contra “ser” de Netflix, pero eso a los votantes de los Globos tampoco es que los complique demasiado. Había una vez en Hollywood también pelea en cinco categorías, pero se siente algún que otro paso atrás. Cierran la lista Guasón y Los dos papas con cuatro nominaciones cada una.

La lista de nominados

Cine

Mejor película, drama

1917

El irlandés

Guasón

Los dos papas

Historia de un matrimonio

Mejor película, musical o comedia

Mi nombre es Dolemite

Entre navajas y secretos

Jojo Rabbit

Había una vez en Hollywood

Rocketman

Mejor actor, drama

Adam Driver, Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix, Guasón

Antonio Banderas, Dolor y gloria

Christian Bale, Contra lo imposible

Jonathan Pryce, Los dos papas

Mejor actriz, drama

Renee Zellweger, Judy

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan, Mujercitas

Charlize Theron, El escándalo

Mejor actor, musical o comedia

Daniel Craig, Entre navajas y secreto

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, Había una vez en Hollywood

Taron Egerton, Rocketman

Eddie Murphy, Dolemite es mi nombre

Mejor actriz, musical o comedia

Awkwafina, The Farewell

Ana de Armas, Entre navajas y secretos

Cate Blanchett, ¿Dónde estás, Bernadette?

Beanie Feldstein, Booksmart

Emma Thompson, Late night

Mejor actor de reparto

Al Pacino, El irlandés

Brad Pitt, Había una vez en Hollywood

Tom Hanks, Un buen día en el vecindario

Joe Pesci, El irlandés

Anthony Hopkins, Los dos papas

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, Richard Jewell

Annette Bening, The report

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Jennifer Lopez, Estafadoras de Wall Street

Margot Robbie, El escándalo

Mejor director

Bong Joon-ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Guasón

Martin Scorsese, El irlandés

Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood

Mejor película de habla no inglesa

Parasite (Corea del Sur)

The Farewell (EEUU-China)

Portrait of a lady on fire (Francia)

Les misérables (Francia)

Dolor y gloria (España)

Mejor película animada

Toy Story 4

Frozen II

Cómo entrenar a tu dragón 3

Missing Link

El Rey León

TV

Mejor serie, drama

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

Mejor actor, drama

Brian Cox, Succession

Kit Harington, Game of Thrones

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Mejor actriz, drama

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

Mejor serie, musical o comedia

Barry

Fleabag

El método Kominsky

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

Mejor actor, musical o comedia

Michael Douglas, El método Kominsky

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living With Yourself

Ramy Youssef, Ramy

Mejor actriz, musical o comedia

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Muñeca Rusa

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor miniserie o película para TV

Catch 22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Inconcebible

Mejor actor, miniserie o película para TV

Christopher Abbott, Catch 22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Mejor actriz, miniserie o película para TV

Kaitlyn Dever, Inconcebible

Joey King, The Act

Helen Mirren, Catherine the Great

Merritt Wever, Inconcebible

Michelle Williams, Fosse/Verdon