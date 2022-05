Ola de frío: las temperaturas más bajas del lunes y qué se pronostica para este martes

En gran parte del territorio nacional se vive el segundo día de la ola de frío pronosticada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), con temperaturas que este lunes estuvieron por debajo de cero en varios puntos del país. El jefe de Pronóstico de Inumet, Néstor Santayana, aseguró en Twitter que "las temperaturas más bajas en gran parte del país" se esperan para este martes.

Para el último día del mes de mayo hay pronósticos de hasta -3°C de mínima en Canelones, San José, Durazno y Florida, con máximas que no superan los 14°C en todo el país.

A las 7 de la mañana de este martes Soriano registró una temperatura de -3,7° C, por debajo de los -2,3° C que registró Lavalleja y que fue la temperatura más bajas del país este lunes, según compartió el jefe de Pronóstico de Inumet, Néstor Santayana, en su Twitter.

Lavalleja registró este martes -3,4° C, y Tacuarembó reportó -2,5° C sobre las 7 de la mañana.

#OlaDeFrio 🥶Temperaturas mínimas registradas hoy lun-30 de mayo. Esta situación favoreció al formación de #heladas en distintas zonas de #Uruguay



En Cerro Largo y Maldonado, este último por fuera de la ola pero con posibles precipitaciones para la jornada, esperan temperaturas de -2° C de mínima, y Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera y Colonia de -1° C. En Montevideo el pronóstico es de una mínima de 1° C, al igual que en Paysandú, Salto y Artigas, los últimos dos por fuera de la ola de frío.

Sin embargo, para el miércoles varios departamentos esperan temperaturas más bajas que las pronosticas para el martes. Canelones, San José, Florida y Durazno tienen un pronóstico de temperatura mínima de -4° C para ese día.

En Maldonado y Cerro Largo se espera que el frío alcance los -3° C, y en Colonia los -2° C. La situación mejorará en Montevideo, que tendrá una mínima de 2° C.