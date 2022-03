Polideportivo > HOCKEY SOBRE CÉSPED

Old Girls arrancó con una goleada y va en busca del bicampeonato

Seis de los nueve equipos que comenzaron la disputa del Uruguayo de hockey sobre césped femenino cambiaron de entrenador: Old Girls, que sale en defensa del título, goleó a Old Sampa y Náutico pisó fuerte ante Old Christians