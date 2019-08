Olfato goleador, entrega y deseo de superación: las claves de Thiago Vecino

Thiago Vecino es por estos días el tema del momento entre los hinchas de Nacional, especialmente después que debutó y anotó su primer gol en el principal equipo albo el sábado ante River Plate en el Gran Parque Central.

Desde hace meses los tricolores pedían su oportunidad, un deseo que se hizo más fuerte la semana pasada, luego que el juvenil anotara el lunes dos goles en la práctica y repitiera en los siguientes ensayos.

Tras su gran debut, y a pesar del empate 1-1 ante los darseneros, los hinchas alientan esperanzas y observan una opción de cambio y crecimiento para el equipo con el nuevo goleador, por el que tanto pidieron, y ya se ilusionan con verlo en la delantera junto a Gonzalo Bergessio, principal artillero del equipo.

Las claves de Thiago

El salto a la popularidad de Vecino fue en la Copa Libertadores sub 20 que Nacional ganó en el verano de 2018 y en la que el atacante marcó tres goles.

Vecino en la Libertadores sub 20

El entrenador del equipo albo era Rudy Rodríguez, quien durante muchos años trabajó en las inferiores de Los Céspedes y quien conoció al delantero cuando era un niño, cuando llegó a la Séptima, la sub 14, en la que lo dirigió.

“Siempre se caracterizó por ser un jugador importante en el área, con una capacidad en la definición muy destacada”, contó el DT a Referí, quien siguió observando la evolución del atacante hasta volver a encontrarse en la sub 19.

“Tuvo una evolución permanente en lo que era la capacidad de juego y, especialmente, en la definición, en el gol, que en definitiva es lo más importante en el fútbol”, comentó.

Rodríguez destacó que Vecino ha tenido “un deseo de superación permanentemente” a lo largo de su carrera y que siempre estuvo abierto a todo lo que le sugerían los entrenadores para mejorar sus fundamentos, entre los que destaca el crecimiento que tuvo a la hora de salir del área para hacer de poste. Su crecimiento también lo llevó a estar preseleccionado en las juveniles de Uruguay.

Los buenos rendimientos en Nacional lo llevaron a estar en preselecciones de Uruguay

En aquella Libertadores sub 20, que Nacional ganó con 18 goles a favor y uno en contra, Vecino era uno de los atacantes.

“Jugó como punta punta. Pero en base al conocimiento que teníamos del grupo, con Guilermo May, que lo tuve también en Séptima, armábamos prácticamente una doble punta con May más liberado, Brian Ocampo por un lado, Juan Manuel Sanabria por izquierda, Thiago bien de punta y Guille llegando indistintamente por cualquier sector”, contó Rudy al repasar un equipo que lo llena de orgullo, en el que también se destacaban los volantes Joaquín Trasante y Emiliano Martínez, quienes hoy entrenan bajo las órdenes de Álvaro Gutiérrez.

Vecino celebra junto a Guillermo May en la Libertadores sub 20

¿Puede jugar junto a Bergessio?

Tras el gol del juvenil ante los darseneros, los hinchas se ilusionan con verlo junto a Bergessio desde el inicio del partido. ¿Pueden jugar juntos?

“Pienso que sí”, señaló Rodríguez. “Yo no creo que haya jugadores que tienen capacidad en la contundencia, en el gol, que no puedan jugar juntos. Es un trabajo que puede llevar su tiempo, no me meto en el trabajo de la conducción técnica de un amigo como Álvaro (Gutiérrez)”, agregó.

Para el entrenador de formativas ese debate de si dos delanteros de área pueden jugar juntos “siempre está” presente en el fútbol. “Eso lo tiene que definir el entrenador de acuerdo al tiempo de trabajo, sacar las conclusiones de cuáles son las virtudes de cada uno y que se ensamblen dentro del funcionamiento del equipo”, comentó.

Leonardo Carreño

Thiago Vecino en Los Céspedes

Rodríguez también señaló que para los rivales es todo un problema porque deben dedicarle “una atención especial” al tener que marcar a dos goleadores que pueden definir el partido.

“Si jugaran los dos, hay que tener la confianza y el funcionamiento para que les generen juego a los dos jugadores de área”, comentó el DT, quien recordó que cuando Vecino y May jugaban juntos se complementaban muy bien ya que venían jugando juntos desde un buen tiempo.

“Confío en el trabajo. Que en este caso el cuerpo técnico de Alvarito pueda encontrar esas soluciones y se verán favorecidos con dos jugadores que son netamente goleadores”, dijo Rodríguez, quien hoy brinda apoyo a modo de observador en cuerpos técnicos de las formativas de Defensor Sporting.

Otra de las características que destacó es que el juvenil va a todas las pelotas, como lo demostró ante River Plate, si bien en algunas ocasiones cometió faltas y se ganó una amarilla.

Diego Battiste

Thiago Vecino en Los Céspedes

“Va a ir adquiriendo más cosas con el contacto físico de los partidos de Primera división del fútbol uruguayo, con mucha fricción”, indicó. “No rehuye a ello. Es un jugador fuerte en el juego aéreo, va a luchar, gana o pierde, pero le genera a los defensas una dificultad de tener que estar luchando con alguien que no da una pelota perdida”.

Pero para Rodríguez, el principal valor de Vecino es su efectividad a la hora de definir. “La importancia de Thiago es ese olfato goleador. Por suerte para él y la institución lo demostró ahora ante River, que estaba en el lugar que tenía que estar”, comentó. “Para quienes lo tuvimos desde chiquito fue una alegría grande verlo convertir”.

“Ese es su principal argumento en su juego, esa ubicación y serenidad que tienen los goleadores”, agregó. “En el fútbol podes planificar, armar jugadas y lo que quieras, pero si no convertís no hay toque que valga. Y él tiene eso. A veces pegándole mal te hace un gol, y eso lo tienen los goleadores. Es un don que tiene”.