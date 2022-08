Olivia Newton-John: el emotivo mensaje de despedida de John Travolta a su compañera en "Grease"

La estrella de Hollywood John Travolta despidió este lunes a su amiga Olivia Newton-John con un emotivo mensaje tras la muerte de la actriz y cantante.

Getty Images Olivia Newton-John y John Travolta se reencontraron en la alfombra roja de los Oscar en el 40 aniversario de "Grease".

Travolta, de 68 años, coprotagonizó junto a Newton-John el filme Grease (1978), donde formaron una pareja icónica del cine interpretando a los jóvenes Danny Zuko y Sandy Olsson.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre", dijo Travolta, y se despidió haciendo alusión a su personaje de la película que los unió: "Tu Danny, tu John".

Newton-John murió de cáncer, le dijo su representante a la BBC. Su esposo, John Easterling, señaló que "falleció pacíficamente" en su casa en California el lunes por la mañana.

Travolta y Newton-John interpretaron You're the One that I Want, una de las canciones principales de Grease. El tema se convirtió en uno de los más famosos de la época y vendió más de 15 millones de copias.

La pantalla grande los reencontró en 1983 como protagonistas de Two of a Kind ("Tal para cual"), donde volvieron a cantar juntos.

La amistad siguió y en 2012 grabaron el sencillo I Think You Might Like It.

La actriz ganadora del Oscar Marlee Matlin, que coprotagonizó junto a Newton-John la película It's My Party ("Fiesta de despedida", 1996), la llamó "la luz más dulce y brillante" en un homenaje que publicó en Twitter.

Newton-John nació en Cambridge, Reino Unido, el 26 de septiembre de 1948.

Getty Images La pareja de artistas fue furor a fines de la década de 1970.

Su padre había sido un espía británico durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre era hija del premio Nobel alemán Max Born y había huido con su familia cuando los nazis llegaron al poder en 1933.

La familia se mudó a Australia en 1954, donde se crio.

Su fama comenzó en 1971 cuando lanzó una canción escrita por Bob Dylan, If Not For You, que alcanzó el número siete en las listas de Reino Unido y apareció en un álbum del mismo nombre.

Ganó cuatro premios Grammy y obtuvo siete éxitos número uno en Estados Unidos entre 1974 y 1977.

Después de ser diagnosticada con cáncer de mama a principios de la década de 1990, Newton-John se convirtió en una de las principales defensoras de la investigación del cáncer y su organización benéfica, la Fundación Olivia Newton John, recaudó millones de dólares para apoyar la investigación.

