Opción: 45% votaría por No o en blanco, 41% por el Sí y 14% son indecisos "duros"

La última encuesta de Opción Consultores antes del referéndum del 27 de marzo mostró que un 38% de los uruguayos se inclina por el No y 35% por el Sí, a los que se suma 1% que dice que votará en blanco, 2% que anulará el voto, 2% que no irá a votar y un 22% restante que no tiene definido su sufragio.

Como en anteriores ediciones de su encuesta sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), la consultora incluyó una repregunta a los indecisos planteando de cuál de las dos opciones se considera más cerca. En ese escenario, y tomando en cuenta solo los votos válidos, Opción registró un 44% de adhesión para el No, 41% para el Sí y 14% de indecisos "duros", que no muestran cercanía con ninguna de las dos papeletas.

Opción Consultores

Placas de Opción Consultores presentadas en Telenoche

Si se suma el 1% de los votos en blanco, que cuentan para el No a la derogación de los 135 artículos, el escenario a días de la elección es de 45% para el No, 41% para el Sí y 14% de indecisos.

La foto varía levemente respecto a febrero, cuando la encuesta de Opción, al repreguntar a indecisos, mostraba 48% para el No, 41% para el Sí y 11% de indecisos "duros".

Según el informe, presentado este miércoles en Telenoche (Canal 4), ese cambio de tres puntos que pasaron del No a los indecisos "puede ser una tendencia que refleje modificaciones reales de preferencias en el electorado, fluctuaciones propias del diseño muestral o una combinación de ambos fenómenos".

La consultora agrega que "analizando en forma integral el conjunto de datos relevados por Opción tanto en esta edición como a lo largo de toda la campaña, se concluye que el escenario es de paridad y de incertidumbre", aunque no se trata de un escenario "estrictamente simétrico".

"El No ha sostenido una leve ventaja en nuestras últimas tres mediciones y el Sí requeriría captar un mayor porcentaje de indecisos para lograr el triunfo, aproximadamente un 60% del total de indecisos y un 64% si únicamente nos referimos a los indecisos duros", añade el informe.

Cuatro razones para la "cautela"

En resumen, Opción señala que "hay cerca de 3 de cada 4 uruguayos que desde hace un buen tiempo sostienen una preferencia clara hacia una u otra opción, entre los cuales el NO cuenta con una pequeña diferencia en su favor". En el resto del electorado "grosso modo, la mayoría se compone de electores indecisos (22%), divididos entre quienes tienen una preferencia inicial y quienes podrían ser bautizados como el “núcleo duro” de los indecisos", explica la consultora.

"Hay también tres pequeños segmentos, cuyo comportamiento final puede ser relevante en un contexto de alta paridad. En primer lugar, un 1% votaría en blanco. Dado que los votos por el Sí deben vencer a la suma de los votos por el No y los votos en blanco, la distancia efectiva entre la opción de la derogación y del mantenimiento de los artículos en disputa de la LUC es de 4 puntos. Además, un 2% de electores anularía su voto (estos sufragios no se tomarán en cuenta para dirimir el resultado de la contienda) y otro 2% de ciudadanos declara que no concurrirá a votar. Esta última categoría (que es necesario incorporar a pocos días de la elección) se compone de un conjunto heterogéneo de situaciones: votantes que necesitarían trasladarse a otro departamento para votar pero no piensan hacerlo, personas de edad avanzada con problemas de movilidad y ciudadanos que no cuentan con credencial cívica", agrega el informe.

Opción maneja además cuatro razones para "asumir cautela y prudencia analítica" previo a la elección.

"En primer lugar, en toda encuesta las proporciones o estimaciones puntuales están sujetas a un intervalo de confianza o margen de error estadístico. En el caso de las estimaciones hacia el SI y el NO de esta encuesta, el margen de error es aproximadamente de +/- 3 puntos porcentuales para cada opción. Por ejemplo, en el caso de las estimaciones con repregunta a los indecisos, el Intervalo del NO (incluyendo votos en blanco) está entre el 42% y el 48%, mientras que el del SI está entre el 38% y el 44%. Para un nivel de confianza del 95% y el referido margen de +/-3%, las diferencias registradas en esta encuesta no llegan por tanto a ser estadísticamente significativas", explica.

En segundo lugar, y tal como advirtiera su director Rafael Porzecanski en entrevista con El Observador, "en las instancias binarias cualquier trasiego de votos desde una a otra opción tiene un efecto doble". "Si por ejemplo hubiera un pasaje de 2 puntos de votos del SI al NO en los últimos días, la actual distancia de 4 puntos en favor del NO se transformaría en una ventaja de 8 puntos. Si sucediera lo inverso, los 4 puntos en favor del NO se transformarían en un empate. La evidencia de opinión pública del último balotaje sugiere estar atentos a eventuales pasajes de última hora desde una a otra opción, particularmente entre los indecisos cercanos a alguna de las alternativas", dice el informe.

En tercer lugar, el informe de Opción resalta que se llega a la recta final con "una proporción inéditamente alta de indecisos". "Si nos referimos a los indecisos duros, este porcentaje es entre 4 y 7 puntos superior al existente en las encuestas de semana final de las elecciones celebradas en 2019. Se trata de un conjunto de ciudadanos que tomarán una decisión en estos últimos días (el mismo domingo incluso) y que ofrecen pocas señales para realizar una proyección adecuada de su eventual comportamiento: están divididos parejamente en sus preferencias políticas (incluyendo un amplio porcentaje que no se identifica con ninguno de los dos grandes bloques que dividen al sistema político uruguayo), están poco o nada informados sobre la LUC y tienen un bajo nivel de involucramiento en temas políticos en general", agrega.

Por último, la consultora señala que la última encuesta no toma en cuenta los movimientos de los últimos días de la campaña, como los efectos que pueda tener los mensajes finales de cada opción. "No están contemplados los efectos de los últimos hitos de la campaña, entre ellos la emisión de la cadena nacional en favor del SI ni la conferencia de prensa en defensa del NO realizada por el Presidente de la República en la noche de hoy miércoles 23. Conque estos hitos produzcan pequeños movimientos en el electorado, el impacto puede ser relevante debido tanto a la paridad existente como al mencionado efecto doble cuando se registra un cambio desde una opción a la otra", explica el informe.

"En suma, arribamos a la recta final con una leve ventaja en favor del NO, en el marco de un escenario que ha sido invariablemente abierto y competitivo. Será especialmente clave para el resultado la decisión que en estas últimas horas tomarán los indecisos “duros”, un segmento que se ha mostrado singularmente resistente a decantar por alguna de las opciones en disputa y que está mayormente compuesto por electores escasamente interesados en la contienda que se avecina y que sostienen débiles o nulas afinidades partidarias", concluye la consultora.