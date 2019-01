Open App: descuentos del papel a la pantalla

Open supo ser un librillo que se podía comprar para obtener descuentos en restaurantes de Montevideo y Punta del Este. Sus socios, a pedido de sus clientes, decidieron que era momento de actualizarse. A mediados de diciembre se lanzó Open App para dejar atrás el formato en papel, que se usaba desde 2013, con el fin de que el cliente pueda acceder a todos los vouchers de beneficios con solo unos pocos clics.

En la aplicación, que está en total funcionamiento desde el 2 de enero, se puede acceder a cientos de vouchers de descuentos. La mayoría están enfocados a promociones de 2x1 en platos principales que se pueden usar cualquier día en que el local esté abierto. Cada restaurante ofrece como mínimo tres vouchers y como máximo seis. Según estiman desde Open, se ahorra cerca de unos $ 300 por comida usando la aplicación.

Por más que la podés descargar de forma gratuita y conocer los restaurantes, los beneficios se desbloquean al comprar una suscripción. Hay dos opciones: una anual de $ 2.300 y una mensual de $ 490. Es para regalar o regalarse. Al adquirir la suscripción, dentro de la app misma, podés usarla para beneficio propio o enviarle el código que te dan a otra persona. También podés comprar la suscripción anual en el kiosko Paquín (Bulevar España y Benito Blanco) si preferís hacer el regalo de un modo más formal, ya que el código viene en una tarjeta.

La desventaja que tiene la suscripción mensual es que no se puede regalar y que si querés renovarla por otra suscripción del mismo tipo no se te reintegrarán los vouchers que ya utilizaste.

La esencia de Open es la misma, pero ahora los restaurantes están organizados de mejor forma. En un mapa se puede ubicar los locales con su respectivo logo e información, tanto en Montevideo como en Punta del Este. La app también trabajo con un restaurante de La Pedrera, otros de Canelones y uno de Lagomar, aunque por ahora tienen el foco en las ciudades señaladas.

Al día de hoy son 70 los locales gastronómicos o servicios que ofrece la aplicación. De cada uno hay información para contactarse con el lugar y el 30% de los restaurantes tienen fotos y reseñas de la influencer gastronómica Colchón de Verdes, para facilitarle la elección a los clientes.

El estilo de las reseñas es variado. Algunas son más informativas y dan datos de la comida, el origen del restaurante y su ambiente. Otorgan un pantallazo claro de lo que se encontrará el cliente. En las reseñas de Colchón de Verdes se relata la experiencia que vivió en cada uno de los locales.

La aplicación clasifica a los restaurantes en distintas categorías: Cocina de autor, Cocina Internacional, Restaurantes, Bares & más y Take Away (delivery). Esta versión también incluye dos categorías diferentes: Entretenimiento y Bienestar. Allí hay cerca de 10 servicios que no están estrictamente relacionados con la comida como son las cenas show, clases de golf y equitación o vouchers para peluquerías. De todos modos, para la empresa esto es solo un extra y tienen claro que el foco está en la gastronomía.

“Nuestros clientes fanáticos son los que salen a comer regularmente y le dan valor a la guía gastronómica que tiene la app. Por más que ofrecemos otros servicios nuestro objetivo es sumar más restaurantes y no salirnos de ese foco (...) También tenemos la intención de poner un capítulo de Buenos Aires y en principio venderla para la gente de acá que viaja para allá y que eso sea como un plus, como para ir probando el mercado”, explicó a El Observador Cecilia Suárez, socia de Open.

Open estima que si uno usara todos los vouchers disponibles en la suscripción anual podría ahorrar cerca de $ 100 mil.

Cómo se usa

Para hacer uso de los descuentos solo hay que informarle al mozo antes de efectuar el pago, mostrarle el celular y apretar en la opción “usar el voucher”. Automáticamente le llegará una notificación al restaurante, que aplicará el descuento correspondiente.

La oferta es variada. En Montevideo forman parte del catálogo los restaurantes Dakota, 879 House, Buena Costumbre, Casa Dulce, Gallaghers, Fellini, MBC, Tandory, Sumi Sushi, entre otros. En Punta del Este podrás obtener beneficios en Barreto, Patio Verde, Oliva y Sal, Gelateria il Porto y Napoléon, para citar algunos ejemplos.

La edición del 2018 fue la última en la que Open salió en papel. La aplicación es bien interactiva, le ofrece al usuario todo lo que precisa, tiene información útil y divertida. Eso sí, por momentos cuesta hacer clic en los íconos que te hacen cambiar de categoría. El que la descarga por primera vez, y sin saber de qué se trata, puede que se maree con tanta información y se pierda en el menú principal. De todos modos, si conocés de qué se trata Open no es difícil de usar y vas a poder sacarle provecho desde el primer día.

“Por más que el libro era atractivo, le cuidábamos mucho el diseño y era un lindo regalo; era muy poco práctico para el que salía a comer. Ahora podemos actualizar la aplicación con nuevos restaurantes durante el año, que antes era imposible, y estamos más en contacto con nuestros clientes”, explicó Suárez.

Con pocos días de vida la aplicación ya tuvo más de 300 descargas y esperan que esa cifra se incremente. Está disponible para iOS y Android.