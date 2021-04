Operación Océano: jueza fijó cinco nuevas declaraciones de víctimas

A pedido de la fiscal Darviña Viera, la Justicia fijó una serie de audiencias para las próximas semanas en las que declararán cinco víctimas de la Operación Océano, causa por la cual hay 33 imputados por retribución o promesa de retribución a menores a cambio de sexo y otros delitos sexuales, informaron a El Observador fuentes judiciales.

Las víctimas, tal como pretende la fiscal, declararán como prueba anticipada al juicio oral, algo previsto por el nuevo Código del Proceso Penal que se aplica para quienes sufrieron agresiones sexuales y menores de 18 años. Las personas pueden declarar frente a un juez antes del inicio del juicio oral –y el interrogatorio tiene valor de prueba–, tanto a solicitud del Ministerio Público como por los abogados defensores, las víctimas o incluso sus familiares.

La jueza de la causa, Beatriz Larrieu, dispuso también que, previo a los interrogatorios, haya audiencias específicas para elaborar el listado de las preguntas que efectuarán todas las partes.

Además de estas instancias, están pendientes otras cinco declaraciones anticipadas, la mayoría de las cuales también fueron pedidas por Viera. Salvo una de ellas –suspendida a pedido de la propia víctima–, las restantes han sido postergadas luego de varios reclamos por parte de los abogados de los imputados, que sostienen desde hace meses que no han tenido acceso a las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos usados en los contactos entre los adultos y las adolescentes.

Por ese motivo, el 23 de febrero pasado Larrieu había tomado la decisión de dejar en suspenso todas las audiencias de prueba anticipada, hasta que los abogados accedieran a la totalidad de las pericias de la indagatorias.

Había ocurrido que, entre otros reclamos de los penalistas, la fiscalía no había compartido con las defensas el resultado de los análisis realizados a uno de los celulares de la principal víctima del caso –cuya existencia desconocían–, además de dificultades técnicas para abrir otros archivos entregados por Interpol y Policía Científica, con información sobre los intercambios entre víctimas e imputados.

Según alegó entonces Viera, eso se debió a un error involuntario, pero los abogados lo tomaron como uno de los argumentos principales de cinco recursos de nulidad que presentaron en marzo contra la investigación, argumentando que no han sido respetadas las garantías de las defensas.

Por esa razón, según contaron las fuentes consultadas, en paralelo a estos recursos se espera por la posición que asumirán los abogados ante la fijación de estas nuevas audiencias. Si entienden que todavía no están en conocimiento real de la carpeta de investigación de Viera, y por ende no se encuentran en igualdad de condiciones para interrogar a las víctimas, apelarán reclamando que la situación no ha cambiado.

Sin embargo, para Raúl Williman, abogado de 11 de las 20 víctimas de esta investigación, las dificultades con las pericias ya fueron solucionadas, y ya están prontas para ser retiradas en la sede de la Fiscalía. "Ya están accesibles para cualquiera que quiera ir a buscarlas", dijo a El Observador el penalista, también docente y encargado del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República

"El celular que faltaba también está disponible. Yo ya fui a buscar el material, como cualquier defensa, y está todo completo", concluyó.