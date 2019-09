Oposición rechaza reestructura de OPP y advierte por “cercanía electoral”

La reestructura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aprobada por el Poder Ejecutivo encendió luces amarillas en legisladores de la oposición a quienes les llamó “poderosamente la atención” que los cambios se produzcan a poco más de un mes de la realización de las elecciones y cuando el gobierno está en su recta final.

El lunes 9 el Consejo de Ministros aprobó un decreto con los cambios, los cuales fueron considerados como “importantes” por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

El jerarca dijo que la OPP era una “herramienta fundamental” para el diseño, aplicación, control y evaluación de las políticas públicas, y que la reestructura permitía reflejar la "nueva realidad" de la oficina.

Camilo dos Santos

En conferencia de prensa, el director Álvaro García explicó que en la segunda administración de Tabaré Vázquez, la OPP había desarrollado sus capacidades en materia de planificación, descentralización y transformación productiva, y que era de “vital importancia” incorporarlas al organigrama correspondiente.

Por ley, en 2015 se creó la Dirección de Planificación, cuyo responsable es Fernando Isabella, uno de los referentes en economía de Daniel Martínez y candidato a diputado por el Partido Socialista en Montevideo. Un año después fue creada la Secretaría de “Transforma Uruguay”, mientras que se modificaron las funciones de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública a cargo de Pedro Apezteguía, que apoya a Mario Bergara.

El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, dijo a El Observador que le llama "poderosamente la atención" el tiempo en que se hace la reestructura. "No le encuentro sentido que se haga faltando 40 días para la elección cuando lo podrían haber hecho en 2015", señaló.

El legislador, que integra la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, consideró que el decreto era "raro" porque el gobierno "se está yendo".

"Más allá de quién sea que asuma, en 2020 va a ser un gobierno diferente. Creo que será uno de la oposición, pero aunque fuera del FA será diferente, con ecuaciones políticas internas diferentes. Que se haga esto a último momento generando una división organizativa dentro de la OPP, poniendo funcionarios en una sección y otra llama poderosamente la atención", sentenció.

Camilo dos Santos

En una línea similar se expresó el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, quien dijo a El Observador que no era el “mejor momento” para hacer una reestructura de este tipo y que debió haberse hecho antes, para no quedar tan "cerca" de las elecciones nacionales y el final del período de gobierno.

En la conferencia, El Observador consultó a García acerca de la "conveniencia" del momento. El jerarca dijo que los cambios llevaron un “proceso” que terminó concretándose “ahora” y que refleja las “funciones” que le otorgaron las leyes aprobadas durante el período. “Refleja la realidad de la oficina que va a tener una continuidad de estos roles e implica organizarse mejor y ser más eficientes”, subrayó.

El jerarca defendió los cambios destacando que no implicaba “ninguna” creación de puestos de trabajo ni “nada que se parezca a ellos”.

En tanto, Astori argumentó que el Poder Ejecutivo estaba habilitado a realizar la reestructura por el artículo 7 de la Ley de Presupuesto de 2015, el cual señala que para hacerlo debe contar con un dictamen previo y favorable de OPP, ONSC y el MEF.

Además, el artículo exige enviar la reestructura a “consideración” de la Asamblea General dentro de un plazo de 45 días, pero si esta no emite una opinión contraria se entenderán “aprobados” los cambios.

Concursos por cargos de hasta $70.876

En el portal de ascensos de la Presidencia de la República (http://ascensos.presidencia.gub.uy) hay una serie de llamados a concursos internos, los cuales la mayoría son para desempeñar tareas en la Unidad Ejecutora 004 “Oficina de Planeamiento y Presupuesto”.

En los últimos tres meses el presidente Tabaré Vázquez firmó 16 resoluciones en las que habilitó el llamado a concursos de ascensos en la modalidad de méritos y antecedentes para ocupar cargos dentro de la OPP, que van desde administrativos hasta asesores en distintas divisiones. La última escala de remuneraciones publicada en enero de 2019 señala que los cargos vacantes tienen sueldos que van desde $47.811(escalafón C, grado 10) hasta $81.531 (escalafón A, grado 16).

Rodríguez expresó su sorpresa por esta situación y dijo que "generalmente" los concursos -principalmente de ascenso- dentro de la administración se hacen respetando el artículo 229 de la Constitución.

Este artículo señala que el Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no pueden aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias.

En su fundamentación, el Poder Ejecutivo señala que el decreto 377 del año 2011 permite, para realizar ascensos en cargos vacantes, postular los “funcionarios presupuestados” con una antigüedad no menor de dos años en el inciso, los que podrán “pertenecer a cualquier escalafón, serie y grado, siempre que reúnan los requisitos exigidos por la descripción del perfil del cargo a proveer".

Crecimiento por "fuera" del control parlamentario

Gandini también advirtió acerca del “crecimiento” de la cantidad de funcionarios que hubo en Presidencia de la República durante los últimos gobiernos y dijo que actualmente tiene el doble de funcionarios que el Poder Legislativo. De acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil hay 2.623 funcionarios en Presidencia, mientras que el Parlamento tiene 1.290, incluyendo a los 130 legisladores.

Presidencia

La OPP tiene rango ministerial y participa del Consejo de Ministros, aunque es una de las 17 unidades ejecutoras de Presidencia de la República. Esta situación la ubica en una situación particular ya que sus autoridades no deben rendir cuentas al Parlamento, lo cual es rechazado por la oposición.

Casi todos los organismos que se han creado en los últimos años han estado bajo la órbita de Presidencia. Algunos de ellos son la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que fue creada en 2016 y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, reglamentada en 2017.

En tanto, Rodríguez dijo que varias de las estructuras son “a espejo” de los ministerios del Poder Ejecutivo. “Hay una cantidad de actividades que se están realizando y no tienen control parlamentario, por lo tanto no sabemos lo que pasa ahí”, señaló.

El legislador consideró que “poner determinadas actividades en una ubicación institucional donde el Parlamento no puede controlar genera desconfianza".

Por último dijo que en todo el período se han hecho una serie de preguntas las cuales el FA no ha contestado de "forma clara".

"¿Por qué no se pone dentro de los organigramas de los ministerios? ¿Por qué no se pone donde los legisladores podemos pedir informes? ¿Es para multiplicar cargos de particular confianza?", sentenció.