Organización animalista reclama sanciones a productores que se manifestaron en Plaza Independencia

La manifestación de un grupo de productores rurales que se acercaron a la Plaza Independencia con algunas ovejas muertas y otras moribundas para exponer el drama del ataque de perros a majadas, generó críticas en diversos colectivos y comentarios en redes sociales.

Este domingo, la organización Plataforma Animalista, que reúne a activistas, refugios y rescatistas animales, difundió una carta abierta el Instituto de Bienestar Animal y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) donde reclamaron la "sanción correspondiente" y subrayaron que ya se realizó una denuncia formal.

Los hechos ocurrieron el viernes pasado, cuando una media docena de productores ovejeros, procedentes de distintos puntos del interior del país como Durazno y Lavalleja, se instalaron frente a la Torre Ejecutiva durante un par de horas para exhibir los cuerpos de estos animales, consecuencia de ataques de perros.

Viajaron cientos de kilómetros para denunciar, frente a la sede de gobierno, la persistente falta de soluciones a un problema que les genera un grave perjuicio no solo económico, también anímico, según explicaron a quienes se acercaron a hablar con ellos.

En este marco, Plataforma Animalista señala en su comunicado que los ovinos "estuvieron sufriendo durante horas sin ningún tipo de asistencia" y que, de hecho, el objetivo de los productores rurales era exponerlos de esa manera.

La carta también agrega que la reglamentación vigente "no ampara estas acciones" y que estos hechos "explícitamente crueles generan gran sensibilidad social", por lo que insta a las sanciones para evitar que situaciones de estas características se repitan en el futuro.

La organización también aprovechó para hacer "un llamado a la sociedad" para reflexionar sobre el trato que reciben los animales que, comúnmente, son denominados como "de producción". "Este acto que se dio en plena ciudad y a la vista de todos, no es más que la realidad cruel que viven los animales en su mayoría: las ovejas, cerdos, gallinas, vacas, etc.", agrega el comunicado. "No queremos que haya perros atacando a ovejas, pero tampoco que lohagan los humanos", sentencia.