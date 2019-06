Organización judía califica de antisemitas dichos del principal dirigente de Sartori sobre el holocausto

El presidente de la B’nai B’rith, Eduardo Kohn, calificó de “fea incitación al antisemitismo” las declaraciones del dirigente Alem García, número dos en las listas del precandidato Juan Sartori, quien en entrevista con la revista Galería, de Búsqueda, opinó que “no hay holocausto sirio porque el árabe (…) no se queja”. Para Kohn, el exlegislador “golpea por elevación” a la comunidad judía, que sí se queja”.

El representante de la B’nai B’rith también cuestionó que se refiriera a la memoria del holocausto judío, en el que murieron 6 millones de personas, como una “queja”, puesto que se lo está “banalizando”. En la entrevista con Galería, el dirigente de Todo por el Pueblo, contó como su padre Mohamed El-Hom, huyó de Siria para instalarse en el Chuy, donde pasó a llamarse José María García. Tras lo cual señaló: “No hay holocausto sirio porque el árabe, no sé si por influencia de su cultura o la religión, no se queja. Mi abuelo escapó. Llegó a Argentina; no le gustó, Montevideo tampoco le gustó, y fue el primer árabe que llegó a la zona fronteriza del Chuy”.

Kohn dijo que García “mezcla las cosas con mala fe y está lastimando a la comunidad judía con el tema del holocausto, y además lastima a la comunidad árabe al decir que no se queja, cuando en realidad está sufriendo mucho, especialmente en Siria”. Para Khon, García debería condenar “el genocidio sirio que lleva adelante el gobierno de ese país”, en lugar de decir que los árabes no se quejan.

En el mismo sentido, una nota firmada por Rafael Winter y publicada por el Comité Central Israelita del Uruguay calificó los dichos de García como "desafortunadas". "Nos seguiremos "quejando", digan lo que digan los demás, por lo que le hicieron a nuestro pueblo judío, diezmado y parcialmente exterminado durante los años de la Shoah (forma en la que se le llama al holocausto judío en hebreo)”.

Winter cuestionó que se diga que los árabes “no se quejan”. “¿Los árabes no se "quejan"? ¡Pues sí se quejan! Se quejan por ejemplo de la horrible Guerra civil -más allá de como la denominen- aun no terminada en Siria, de los cientos de miles de muertos y del horror en el que viven en ese país. ¡Y se quejan con razón! Se quejan de la guerra en el pequeño y pobre Yemen. Y se quejan con razón. Se quejan de la islamofobia que se da en algunas partes del mundo. Y hay muchos más ejemplos. De ayer y de hoy. Entonces que no se venga a decir que no se quejan...”, señala el comunicado de la organización.

Alem García se defendió de las acusaciones de antisemita y calficó de “escriba malicioso” a Winter. “Esa persona indecente pone en mi pensamiento cosas que no pasaron por mi”. Asimismo, el dirigente de Todo Por el Pueblo dijo que él sí es solidario “frente a uno de los hechos más terribles de la historia de la humanidad”, en referencia al holocausto judío.

De todas formas, García dijo que con su declaración quiso expresar que en 1914 la acción de Turquía (entonces Imperio Otomano) en Siria no es considerada un holocausto, a pesar de que cientos de miles fueron asesinados, por la mentalidad de “aceptación” y “resignación” de la gente.

¿Dos visiones?

La lista 880, que impulsa a Sartori a nivel nacional, tiene a García en el segundo lugar de la lista, justo delante de Verónica Alonso, quien además de ser judía había propuesto –cuando todavía era precandidata por el Partido Nacional- trasladar la embajada de Uruguay a Jerusalem desde Tel Aviv.

El Observador consultó a García sobre si compartía esa posición, que es rechazada por Palestina, pero dijo que no conocía la propuesta de su compañera y se negó a dar declaraciones.