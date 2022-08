Orsi a sus directores: mientras discutimos TLC y la vuelta de Suárez, la salud mental "es una bomba"

Un vecino se acercó a la puerta de su casa en Salinas a increparlo por un cruce que se había cortado a la altura de Marindia, por decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). "Estaba malísimo el hombre", contó el intendente Yamandú Orsi.“Eso fue una obra del MTOP, pero él me dijo que yo le había prometido algo. Cualquier disparate me dijo. Me enojé y le hice frente, pero era amenazante. Me empezó a decir que ganaba $29 mil, que viajaba a Montevideo. Empezó a contarme sus dramas y también salió la mujer del auto. Claramente no tenía nada que ver el cruce de Marindia. El día anterior lo habían robado por quinta vez, le desvalijaron la casa, le robaron hasta el perro”.

El relato del jerarca del MPP –al que accedió El Observador– tuvo lugar el pasado viernes en un evento en Complejo Cultural Politeama, en un encuentro que mantuvo junto a los directores de su gabinete en la Intendencia de Canelones. En esa instancia, Opción Consultores había presentado los resultados de una encuesta referida a la felicidad, que entre otros puntos sostenía que un 30% de los consultados –en Canelones y a nivel país– se había sentido "menos feliz" ante el escenario de pandemia. Leé también "Menos personalista" y "seria": razones de los votantes para elegir entre Orsi y Cosse, según una encuesta “Él venía a quejarse, y el cruce de Marindia no tenía nada que ver", retomó Orsi. "Tenía que ver con los asentamientos, con los ladrones, 'los pichis', como decía. Apuntaba con el dedo que quienes lo habían robado eran quienes estaban en los asentamientos. Hago esta anécdota porque evidentemente acá hay un tema de crisis, acá está el tema de la felicidad, de la angustia de la gente”, planteó el intendente, quien se perfila como uno de los cantados precandidatos a la interna del Frente Amplio en 2024. “Me pongo a pensar que nosotros saltamos como arañas cuando nos critican, pero no decodificamos los mensajes. Decodificar y empatizar con el otro es toda una tarea. La felicidad es el dato más importante”, remarcó el dirigente frentista. “Si algo faltaba es que hay un drama de cómo se percibe la gente. No a todos les gusta decir que están más tristes que antes. Acá te dicen estamos peor”, planteó. El jerarca opinó que “obviamente la Intendencia tiene que seguir arreglando las calles y los pozos”, pero que para personas como las que lo abordaron “los pozos de hoy son mucho más grandes que los de hace diez años”. “Si no pasó el camión de la basura, hasta hace seis años se calentaban, pero ahora mucho más, más porque se les viene encima todo aquello que le pasó: que el hijo se quedó sin trabajo, que la mujer vive problemas de violencia y un montón de cosas que cargan", sostuvo. Leé también Orsi defendió a Charles Carrera: "No dudes compañero, estás en la senda correcta" "Yo no puedo enojarme con la gente que se siente mal”, dijo Orsi ante su gabinete. “Debemos darnos cuenta que si la situación cambió no podemos hacer todo igual que antes, algo tenemos que cambiar. Tenemos que ser creativos. Hacemos como podemos, pero démonos cuenta que estamos hablando con gente que está distinta desde el punto de vista material y anímico”, indicó “El desafío más grande está en dedicarle más tiempo y más buena onda a la gente. Las calles las tenemos que seguir arreglando, el comedor asistiendo, la biblioteca, los polideportivos. Pero tenemos que aprender a leer que estamos en otro país, en otro departamento con problemas iguales y nuevos”, declaró en el encuentro. “El tema salud mental si bien existía, evidentemente, es una bomba que está ahí debajo de la mesa”, afirmó, y añadió que "mientras" se discute la seguridad social, el Tratado de Libre Comercio con China o la vuelta de Luis Suárez a Nacional, “por abajo estamos ante una situación complicada que no va a ser fácil revertir”. El acalde que habla de "la vocación del abrazo" El pasado 3 de agosto se celebró el 126° aniversario de la localidad canaria de Los Cerrillos, instancia a la que concurrió el presidente Luis Lacalle Pou y en la que habló el alcalde Rodrigo Roncio (Frente Amplio). En su discurso ante vecinos y la primera plana del gobierno, reivindicó "la vocación del abrazo". "La vocación del abrazo tiene que ver con lo que ha sucedido en Los Cerrillos históricamente. Yo hoy podría contar un discurso con cosas preciosas que hacemos desde el Municipio como institución, pero en realidad nada de eso tendría valor si la vida de la gente no tuviera el valor sencillo de podernos abrazar, de darnos un beso, de mirarnos a los ojos, de cuidarnos y de transferir el cariño que todo ser humano se tiene que tener", dijo el jerarca, docente de biología y exalumno del intendente Orsi. Leé también El alcalde del FA que fue alumno de Orsi y triunfó en una localidad históricamente blanca "El cariño atraviesa cualquier cosa, tanto que me está haciendo temblar acá adelante, porque el cariño por la comunidad, por lo que uno hace y por ver a tanta gente querida, a cada vecino o vecina cuando vamos a buscar a los gurises a la escuela o en la placita tomando mate, comiendo un asadito o yendo a jugar un partidito de fútbol, ese cariño es el que nos llevamos como historia cuando nos toque irnos de esta vida", recitó en su breve discurso. Según supo El Observador, Roncio recibió por esas palabras las felicitaciones de Lacalle Pou.