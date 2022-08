Orsi defendió a Charles Carrera: "No dudes compañero, estás en la senda correcta"

El intendente de Canelones y dirigente del MPP Yamandú Orsi salió en defensa de Charles Carrera, senador de su sector, a raíz del informe divulgado por el programa Santo y seña (canal 4) acerca de denuncias en su contra por presunto encubrimiento en un caso de un hombre que quedó paralítico por una bala perdida de un policía.

"Cuando se trata de un tema humanitario y cuando Serpaj y Ielsur te plantean resolver una cuestión tan jodida, cuando te mueve eso y le encontrás la urgente salida, no dudes compañero, estás en la senda correcta", escribió Orsi.

El jerarca, uno de los principales nombres del Frente Amplio para las elecciones de 2024, se plegó así a la defensa a ultranza realizada por el MPP respecto al accionar de Carrera.

El programa Santo y Seña difundió este domingo una serie de audios en los que el exjerarca del Ministerio del Interior pide a unos ciudadanos de La Paloma que no hagan público un caso en el que están involucrados policías de Rocha.

A Víctor Hernández lo alcanzó una bala perdida en la puerta de su casa de La Paloma cuando en la comisaría, ubicada enfrente, Marcos Martínez festejaba su cumpleaños. Hernández quedó paralítico a raíz de ese incidente.

El hecho ocurrió en la noche del 11 de noviembre de 2012, cuando Carrera ocupaba el cargo de director general de Secretaría en el Ministerio del Interior.

La víctima fue atendida en el Hospital Policial, a pesar de ser civil, por gestiones del Ministerio del Interior que intervino en el caso a pedido de organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). El hombre estuvo internado cerca de tres años en ese hospital y recibió un pago en tickets alimentación, según denuncia, para comprar su silencio.

La familia de Hernández sostiene, entonces, que hubo “irregularidades en la investigación” y que el subcomisario Martínez fue encubierto por Carrera.

En 2013, el hermano de la víctima y su madre se reunieron con el entonces jerarca del Ministerio del Interior y grabaron la conversación.

“Vos si estás nervioso te vas de acá tranquilamente, y no me jodas más. Pero yo la llamé a tu madre para ver si les podemos dar una mano (…) Si estás nervioso te mando a cagar, hermano. Porque yo llamé acá para ver si les puedo dar una mano porque me interesa lo humano; lo demás no me interesa”, manifestó en ese entonces Carrera, según el audio, que fue difundido en el programa.

En este sentido, el hoy senador expresó en aquel encuentro que si el Ministerio del Interior “no tuviera interés”, los hubiera “dejado en la calle”. Además, Carrera manifiesta el interés del Ministerio del Interior en que el tema no se haga público para no terminar en el Parlamento dando explicaciones.

“¿Quién te está dando una mano con los tickets y todo? Están recibiendo la mejor atención. Qué te venís de atrevido acá conmigo. Vos ubicate”, le dijo el jerarca al hermano de Hernández.

El caso fue denunciado penalmente y se archivó y desarchivó en dos oportunidades. En noviembre de este año el caso puede prescribir.

Cuando fue consultado al respecto por la periodista del programa, Carrera primero indicó que “no (está) con ese tema” y que se retiró del ministerio en 2017; se le insistió con que él estuvo cuando sucedió y él replicó: “La verdad no lo recuerdo”.

Este lunes, Carrera se pronunció a través de Twitter y dijo que no accede "a ningún tipo de chantaje".