Orsi dijo que hablar de isla artificial “es bolacear” porque “no hay estudios hechos” del proyecto

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, criticó que se hable sobre un proyecto que “no tiene estudios hechos”, y afirmó que hablar ahora de la construcción de una isla artificial “es bolacear”. “Hay un factor que no se está analizando, que es la seriedad”, sostuvo, en relación a que se habló de crear la infraestructura en Montevideo, Canelones y Colonia, dijo.

“Que autoridades del gobierno o legisladores empiecen a hablar sueltos de cuerpo sin haber analizado el proyecto porque no hay estudios hechos me parece que genera en la población expectativas que la gente no se la merece. Es bolacear”, expresó.

Orsi expresó que los estudios no están y que “están pasando la gorra o haciendo una vaca para conseguir US$ 3 millones para hacer los estudios”. “Ya está, yo no digo que está bien o que está mal, si no tenés los estudios no puedo opinar. Me llama la atención. El día que estén los estudios pregúntenme de vuelta y les digo. Algo de esa magnitud necesita por lo menos un tratamiento serio”, insistió.

El intendente dijo que “está bueno” que haya inversiones en Canelones. “Grandes o medianas, que generen trabajo”, pero pidió informes técnicos.

La Intendencia de Montevideo, por su parte, considera que la inversión representa un fuerte peligro para las áreas centrales de la ciudad, y ya expresó horas antes que no ve viable el proyecto. La idea es crear una isla de 36 hectáreas a 450 metros de la rambla de Punta Gorda con un puerto deportivo para 300 embarcaciones y 36 lotes inmobiliarios.