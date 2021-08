Orsi: "Estamos haciendo una auditoría para saber cómo se filtró" hacia Santo y Seña que Andrade era deudor

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo este martes que la comuna canaria inició una auditoría para "ver de dónde salió toda la información" que llevó a la polémica por las deudas que el senador frenteamplista Oscar Andrade mantiene por la construcción de su casa en San Luis.

"Lo que estamos haciendo es una auditoría a ver de dónde salió toda la información", señaló, en diálogo con el periodístico Desayunos informales (canal 12). "Después que se forma un expediente, la información no es pública pero se puede filtrar y estamos investigando con la auditoría", subrayó.

Consultado por la reciente controversia acerca de la destitución del director de la Agencia Tributaria de la intendencia, Germán Casaravilla, por llamar a Andrade y arreglar sus deudas por fuera de los procedimientos de la comuna, el intendente se limitó a decir que fue un "error de procedimiento". "Creo que se quiso ayudar a solucionar una situación y no fue de la mejor manera", dijo.

"Se intentó ayudar de una forma que lo hacía era complicarla más y por supuesto que no es el procedimiento adecuado", precisó.

Por otro lado, Orsi hizo hincapié este martes en que, aunque está en contra de la polarización política, nota en este período un énfasis en "solo gobernar con la coalición" y dejar de lado al Frente Amplio. Según explicó, la presidencia encabezada por Luis Lacalle Pou muestra una "confusión un poco rara entre la autoridad partidaria y el gobierno" y esa práctica se vio reflejada en lo que, sostuvo, recientemente motivó a la coalición a votar en bloque contra la propuesta de fideicomiso impulsada por su intendencia.

"Había un acuerdo establecido con algunos ediles que estaban conformes con lo que íbamos a hacer y se vino a bombardear eso y se hizo desde presidencia", denunció Orsi. "Hicieron cálculos de campaña electoral que no corresponden. (...) Más que un tema de gobierno y de gestión, fue un tema político, de neto contenido político-partidario, y en la autoridad partidaria está el presidente", remarcó.

El intendente, aún molesto con el accionar de la coalición en esa votación, dijo que pensar las actividades políticas "en base al ordeno y mando" no hace más que lesionar la convivencia y dar mensajes "muy complejos" desde el punto de vista institucional. Sus afirmaciones refieren a la intervención del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien en la interna del Partido Nacional insistió en la importancia de actuar con unidad partidaria.

Asimismo, cree que hubo una intención de "romper" el "clima" de convivencia política en el departamento. "La existencia de otros partidos hace que vos tengas la obligación de sentarte en una mesa y acordar. Ese clima es el que está queriendo romper. Me hago cargo de lo que digo", subrayó Orsi y atribuyó esa intención a un intento de "desarmar" la concepción del Estado por parte del Herrerismo. "Son dos concepciones distintas de manejar la cosa pública: con el otro integrado o con el otro excluido".

"Cuando veo a alguna autoridad ejecutiva, caso presidente o intendente, actuando conforme a lineamientos casi exclusivamente partidarios, por no decir de puntería electoral, me preocupa y me alerta porque yo soy bastante republicano", afirmó. "Y yo digo: ¿dónde está la sede del Partido Nacional? Para mí que está más en el piso 11 (de Presidencia) que en donde tiene que estar", añadió.