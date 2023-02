Orsi insiste en que se torció el curso del Santa Lucía y dijo que imágenes son "contundentes"

Luego de que el Ministerio de Ambiente afirmara que no se detectaron las irregularidades que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, había denunciado, el jerarca frenteamplista replicó y dijo que es un tema que “no se puede tomar a la ligera”.

“Yo creo que sí que hay un impacto ambiental importante, y no lo podemos tomar a la ligera este tema. Tampoco voy a salir a hacer un gran escándalo, un alarmismo, pero torcer el curso de un río es incluso un delito penal o amerita una denuncia penal. No lo vamos a hacer porque creemos que las autoridades nacionales están capacitadas para eso”, dijo el jerarca canario en su columna semanal de la radio CW 41 de San José.

Orsi había denunciado que areneras que trabajan aguas arriba de San Ramón están desviando el curso del río Santa Lucía, una situación que definió como “grave, inadmisible y escandalosa”.

Este miércoles argumentó que el curso del río Santa Lucía “se tuerce en más de una oportunidad” e insistió en que él continúa “investigando” sobre el tema.

“Hay imágenes que son contundentes y el Ministerio de Ambiente en estos últimos días salió a decir que en realidad no había pasado lo que había pasado, que no le pasó nada al río Santa Lucía y que no hubo represamiento. Como yo creo en la gente y además conozco al subsecretario, Gerardo Amarilla, y conozco su intención, o sea que confío en conversar con él y en su vocación, es que aclaro aquí algunos temas. Trato de ilustrar mejor o ayudar a entender la lógica del río Santa Lucía que creo que lo que está pasando es que no se entiende”, manifestó el intendente.

Sobre esas imágenes que mencionaba, compartió en su cuenta de Twitter cómo el curso de agua se desvió “en varios lugares”.

Con el respeto y la seriedad que el tema requiere van más imágenes de lo que denunciamos días atrás. El curso de agua fue desviado en varios lugares. pic.twitter.com/aJaOqRvPRY — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) February 8, 2023

De tal manera, en su columna, Orsi se refirió a la explicación que dio Amarilla, de que –en realidad– se trata del arroyo Vejigas, que es afluente del río Santa Lucía, y no del río en sí.

“El Arroyo Vejiga es el cauce principal por donde el agua viene desde Lavalleja y va nutriendo lo que se va constituyendo en el Río Santa Lucía o, de otra forma, es el afluente principal a esa altura”, señaló el intendente de Canelones.

De esta manera, Orsi comentó que el curso “viejo”, el que se tuerce, “se constituye en una laguna” y esa agua, al no circular, genera algas. “Cuando el agua levante, en invierno, toda esa contaminación va a parar río abajo”, precisó, lo que podría causar ese impacto ambiental del que el intendente advierte.

Es así que el jerarca comunal sigue “confiado” en que Amarilla o el nuevo ministro de Ambiente, Robert Bouvier, “empiecen a apretar las clavijas”. Al respecto, recordó que de ese río “toma el 60% de la población de Uruguay el agua”.

“Creo que hay una confusión que tenemos que entre todos desentrañar, pero lo que no va a pasar es meter este tema tan sentido en la cantinela y el ringui ranga de la política menor, ahí no nos van a agarrar a nosotros”, concluyó Orsi, al tiempo que afirmó que considera que “falta que el Ministerio de Ambiente tome las medidas correspondientes” sobre el tema.