Orsi: "No ligamos en Canelones; se perdieron vacunas y por error se aglomeró gente en un vacunatorio"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que el departamento “no ha ligado bien”, tras ser el departamento con menor porcentaje de población vacunada. Luego de la pérdida de 800 vacunas por la ruptura de la cadena de frío en el hospital departamental y la aglomeración en el vacunatorio de Pando ante una falla del sistema, el intendente agregó que se necesita “una mayor fortuna”. Si bien, indicó, se tratan de casos puntuales, no son las señales que se esperan.

“Se perdieron vacunas en el hospital de Canelones, nadie lo desea pero nos pasó. Y ahora nos pasó dos cuadras de cola por un error y a toda la gente se la convocó a la misma hora en Pando. No hemos ligado bien en Canelones”, señaló en radio Montecarlo. “Lo que pasó con las cajas o lo de las colas en Pando cuando se pide que no nos aglomeremos… Hay un tema de fortuna que no debería pasarnos más”, complementó.

Canelones, que actualmente tiene más de 2.300 casos activos, ha puesto a disposición 30 sedes para vacunar, de las cuales cinco estaban funcionando y cinco más abrirán a lo largo de esta semana. El jerarca aprobó la instalación de estos nuevos vacunatorios, aunque consideró que igualmente se deben “reforzar”, a pesar de que “conseguir los recursos humanos no es fácil”. Agregó que, si bien “los esfuerzos son muchos, son insuficientes”.

El intendente afirmó que está de acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou en evitar la cuarentena obligatoria y un posible "estado policíaco", pero que no fue una postura que se haya planteado. Propuso cerrar la frontera con Brasil, como método más “eficiente y concreto” ahora que el ejército se encuentra en la zona. Opinó que se debería haber tomado la medida en febrero, con el inicio del incremento de los casos, y reiteró la sugerencia de la “mesa de diálogo” como único ámbito para disminuir la desinformación.