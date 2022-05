Orsi promueve reconocimiento del Frente Amplio a Danilo Astori

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, promueve un reconocimiento del Frente Amplio al exministro de Economía y exvicepresidente, Danilo Astori. La iniciativa cae en plena interna del ala seregnista de la coalición de izquierdas por determinar detrás de qué liderazgo alinearse de cara a 2024.

“Es momento que el Frente Amplio le haga un reconocimiento como corresponde al compañero Danilo Astori y su gestión como conductor y estandarte de la política económica de los 15 años de los gobiernos de izquierda en Uruguay”, declaró Yamandú Orsi a El Observador.

El jerarca sostuvo que “el legado del compañero Danilo –ministro de Economía y vicepresidente de la República- es tangible, objetivo y la verdad, a mí mis viejos me enseñaron de gurí a ser agradecido en la vida. Y creo que es justo que así sea. Es lo que coresponde”, afirmó.

“La autocrítica oficial está documentada en textos que aprobamos pero además soy de los que cree que no es zafral sino una actitud ante la vida pero lo real es que corresponde reconocer lo mucho que nos cambió la vida a los uruguayos en 15 años. Sería de necios no reconocerlo. Fueron, sin duda los tres lustros de mayores transformaciones en el país, en la sociedad en los últimos 100 años y no cabe duda que la mirada, el liderazgo y la visión de Danilo en esto fue central, definitorio” dijo Orsi.

Tal como informó el martes El País y confirmó El Observador, el intendente recibió en una "reunión reservada" a los diputados de Asamblea Uruguay, Clauda Hugo y Carlos Varela, mientras desde el astorismo empiezan a emerger los primeros mensajes que cuestionan la proyección de precandidato del senador Mario Bergara, uno de los exponentes de la Convocatoria Seregnista Progresistas que nuclea a las agrupaciones socialdemócratas de la fuerza política.

En un video por el 28° aniversario de su sector, el propio Astori había llamado a "evitar flancos por los que se cuela la división y objetivos personales o sectoriales referidos a supuestos liderazgos" o "candidaturas que no han sido discutidas". Si bien desde su entorno aseguran que fue una señal "general" hacia la interna frentista, el rezongo cae en pleno cortocircuito entre Bergara y Álvaro García –exdirector de OPP y líder de Plataforma– por quién toma la posta del ala.

Dentro de Convocatoria hay voces afines a promover una candidatura propia, como lo ha declarado públicamente el diputado de Fuerza Renovadora –sector de Bergara–, Gustavo Olmos. "Nos parece bueno que esta sensibilidad se exprese una precandidatura propia, pero no es ahora el momento para definir quién", había afirmado a El Observador.

Álvaro García, mientras tanto, había establecido a través de una declaración de su sector Plataforma que aún "no es tiempo de hablar de candidaturas", en una señal hacia su compañero de ala, quien ha reconocido en entrevistas que tiene "vocación de volver a ser precandidato", como ya supo serlo en 2019.

Puertas adentro hay dirigentes de Asamblea Uruguay que confiesan que su permanencia responde a una “lealtad” hacia su líder, al tiempo que ven con desgano cómo el sector queda poco a poco absorbido por la proyección de Bergara. No obstante, uno de los principales referentes de la agrupación, el senador José Carlos Mahía, es uno de los que más cercano se muestra hacia el expresidente del Banco Central, a quien reconoce como "un líder natural de la línea económica que impulsó Astori".

Orsi había saludado el jueves pasado a Asamblea Uruguay en el 28° aniversario. "Quiero saldar una deuda: homenajear al compañero Danilo Astori. Gracias Danilo por sostener buena parte de la arquitectura que permitió los 15 años de mayores logros para que nuestra gente pudiera vivir mejor", escribió en Twitter.

“Se trata de la vida concreta de familias, de abuelos, de padres, madres, de gurises, de amigos que accedieron a posibilidades concretas y tangibles de mejorar su calidad de vida. Eso pasó. Y para desarrollar y proyectar nuevos sueños, construir la esperanza debemos saber, reconocer y difundir como se debe lo que hicimos”, complementó este miércoles.

“Dialogaremos la forma, conversaremos la mejor manera; un seminario sobre esos tres gobiernos y sus realizaciones, un acto u otra forma. No es el centro. Los frenteamplistas debemos practicar en los hechos nuestro espíritu fraterno y unitario como norma, siento que lo reclaman nuestro fundadoras desde el fondo de la historia y asumo mi cuota parte de responsabilidad”, afirmó el intendente.