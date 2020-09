Orsi respalda la inversión privada para beneficiar a los más humildes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, galopa seguro hacia la reelección con un discurso en el que trata de no agredir a los adversarios y en el que, lejos de mirara inversión privada con desconfianza la inversión privada como lo hacía buena parte de la izquierda hasta hace algunos años, la legitima como palanca para el desarrollo y para mejorar la calidad de vida de los más necesitados.

“A la barra de Nicolich, gracias por no bajar nunca los brazos y por tener la mano tendida al otro, al que piensa distinto, al que viene a invertir pero fundamentalmente por tener la cabecita puesta en los más humildes”, dijo este sábado en esa zona canaria donde las inversiones y los barrios privados conviven con zonas carenciadas.

Tras finalizar el acto, Orsi dijo a El Observador que “la inversión privada sin duda deber servir también para mejorar la condición de vida de los humilde”. “Por cierto, bienvenida la inversión, bienvenida la inversión que genera trabajo. Y el trabajo es para los laburantes de esta y otras zonas y el trabajo, es el gran ordenador de la familia. Esta zona es un ejemplo palmario, en los llamados barrios privados y en las decenas y decenas de emprendimientos que eligen el Uruguay, Canelones y esta zona de Colonia Nicolich, de Ciudad Liber Seregni, en particular para invertir”, agregó el intendente.

Durante su discurso, Orsi recordó otras zonas que forman ese municipio de Canelones y la evolución que tuvo a través de los años. “Vaya pues nuestro saludo a los que se hicieron cargo, a los que pelearon por esto, a las compañeras y compañeros militantes, a Ruben (Moreno, alcalde que terminará su gestión tras diez años en el cargo) que se ha puesto al hombro esta localidad para hacer un lugar pujante, un lugar distinto”, dijo el intendente en un municipio en donde el Frente Amplio llegó a tener el 74% de los votos.

“Cada vez que pasó por acá notó como esta avenida está cambiando (ruta 101), Me acuerdo cuando discutíamos si podíamos asfaltar esta o aquella calle, si podíamos tener otros centros educativos o policlínicas. No fue hace tanto. ¡Cuánto esfuerzo, cuánto dinero invertido por el gobierno nacional, por la intendencia, y fundamentalmente por el Municipio! ¡cuántas organizaciones vinculadas a la actividad del Municipio, cuánta confianza en la inversión, cuánto diálogo con los actores que llegan a instalarse por acá! Así debe ser. Así se trabaja. ¿De que que sirve la política si no es para transformar esta realidad? ¿de qué sirve la política si no es para estar mano a mano con la gente?”, sostuvo Orsi.

Y volvió a poner el ojo en la colaboración entre el estado y los privados. “Todo este paisaje de inversión, este paisaje de infraestructura y de proyección se ha transformado para bien de nuestra gente y así seguirá siendo. Por eso, aprovecho esta parada para decirles que sigamos metiendo para tener más votos, sigamos metiendo para votar a favor de una propuesta pero no en contra de nadie. Sin odio, sin rencor, sin enojos, para que todo esto siga pasando en ese municipio y en este departamento”, concluyó.