Otormín, el nombre que suena para regresar a Nacional

En Nacional hay hermetismo total sobre las incorporaciones que trabajan para conformar el nuevo plantel de Pablo Repetto. "Por ahora todo está verde", dijeron a Referí este martes en materia de fichajes. Pero en estos días han surgido nombres que están en la carpeta de los tricolores y que salen desde otros clubes.

En ese sentido, en las últimas horas trascendió que los albos van por Leandro Otormín, jugador formado en la cantera del club, donde debutó, y que tuvo un gran 2020 en Cerro Largo FC.

Diego Battiste

Otormín en Cerro Largo FC

El técnico del equipo arachán, Danielo Núñez, reconoció este martes al programa Vamos que vamos de 1050 AM que Nacional se contactó por el delantero, como también por el argentino Lucas Di Yorio, una de las revelaciones del pasado Clausura.

Además, según supo Referí, los albos tuvieron un contacto con el representante del futbolista, Pablo Boselli.

Otromin, de 25 años, hizo inferiores en Los Céspedes y debutó en Nacional de la mano de Gustavo Munúa, con 19 años, en el Uruguayo 2015/16, en el que jugó cinco partidos.

Cuando entrenó en Liverpool por 10 días

"Jugué poco en Nacional (cinco partidos), había muchos delanteros", recordó a Referí este año sobre aquella primera experiencia. Iván Alonso, Barcia, Fernández, el Loco Abreu, De Pena, Rodrigo Amaral estaban en aquel equipo. Por eso para el Clausura salió a préstamo a Racing donde si bien disputó ocho partidos confiesa: "No fue un pasaje muy bueno". Con esa camiseta anotó su primer gol en Primera, contra El Tanque Sisley.

Los juveniles de Nacional: Renzo López, Boné, Otormín, Valim y Carballo

Su carrera siguió en Venados del ascenso de México, su única experiencia internacional, hasta que en 2017 regresó a Nacional.

"Volví a Nacional en 2017 sin continuidad, desmotivado y me acuerdo que tuve una charla muy linda con el Cacique que era el técnico de la Tercera de Nacional. Me abrió las puertas en el equipo y me sirvió para volver a crecer y para prepararme para ser otra vez jugador de Primera". Pero en 2018, con Medina, el DT que más lo marcó, no llegó a jugar y, para peor, se rompió los ligamentos de la rodilla en un partido de Tercera.

Otormín en su primer año en Nacional

Al año siguiente quedó libre en los albos y pasó a Montevideo City Torque, donde jugó dos temporadas en el equipo de Pablo Marini, la primera de ellas en Segunda división, en la que logró el ascenso, y la segunda ya en la principal categoría. En los “ciudadanos” marcó seis goles.

Diego Battiste

Otormín en Montevideo City Torque

En este 2020 se desvinculó del City y se fue a Cerro Largo FC, donde fue figura, en su mejor año en Primera, con 13 goles en 29 partidos, su mejor registro, lo que llevó a que Nacional le volviera a poner el ojo.

"Estoy contento con esta oportunidad de poder jugar muchos minutos, me hace feliz poder jugar y más cuando se puede sumar en lo individual para que el equipo pueda cumplir con sus objetivos", dijo a Referí el delantero en agosto.

"Toda la carrera en Nacional y en City Torque jugué por afuera. El año pasado, en Torque jugué muchos partidos y me sentí cómodo, con una movilidad diferente y ahora en Cerro Largo me muevo como segundo 9 o por atrás del 9", expresó, sobre su posición en la cancha.

Diego Battiste

Otormín en Cerro Largo FC

El delantero, reconocido hincha tricolor, le marcó dos goles a los tricolores, uno de ellos en la victoria arachana en el Gran Parque Central en el Apertura, y también le anotó a Peñarol en el 2-2 del Clausura en el Campeón del Siglo.

Di Yorio también

El otro nombre que suena para Nacional es el del argentino Lucas Di Yorio, quien tiene ficha en Cerro Largo FC y es representado por Pablo Rivero.

Diego Battiste

Lucas Di Yorio

El delantero de 1,90 metros de altura llegó al fútbol uruguayo para el pasado Clausura y tuvo una gran adaptación con nueve goles en 13 partidos.

Tiene 25 años e hizo toda su carrera en Aldosivi de Mar del Plata, con un pasaje por Portoviejo de la “B” de Ecuador en 2019.