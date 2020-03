Otra vez lío en puerta por derechos de imagen: OFI los niega, la gremial los reclama

Luego del paso al costado que dio AUFTV para mantener los derechos para televisar la Copa Nacional de clubes de la A y B de la temporada 2020 de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), y el interés que expresó Tenfield por adquirirlos, otra vez se avizora un enfrentamiento entre los jugadores y OFI por derechos de imagen.

¿Por qué se plantea un escenario conflictivo? Mientras el presidente de la OFI, Mario Cheppi, explicó a Referí que los derechos de imagen “no existen porque la ley no fue aprobada”, los jugadores, a través del titular de la gremial Andrés Klein, se preguntan: “Si no existen, ¿por qué le hacen firmar y le ponen como condición al jugador que si no firma no juega? Está perdido el hombre, está quedando regalado”.

Las diferencias por los derechos de imagen entre los jugadores y OFI se remonta a la temporada 2018 cuando se formó la Asociación de Futbolistas Amateurs del Interior (AFAI).

En aquel entonces OFI llegó a un acuerdo con Tenfield para la emisión de los partidos por televisión. El problema se generó porque los dirigentes negociaron a Tenfield los derechos de TV incluyendo la cesión de imagen de los jugadores, sin tener la aprobación de los futbolistas ni haber negociado con ellos. En ese momento, OFI comunicó a los clubes participantes que acordaran con sus futbolistas el tema y se plantearon los problemas.

La gremial, a través de su presidente Klein, denunció “aprietes” para que los futbolistas cedieran sus derechos a OFI.

Para 2019 apareció en escena AUFTV, que se quedó con los derechos para emitir el fútbol del interior a través de su novel pantalla, que estrenaba las transmisiones de un torneo con el fútbol de OFI.

En ese momento, la AUF llegó a un acuerdo con los jugadores del interior a través del cual negociaron los derechos de imagen a cambio de operaciones de ligamentos cruzados para 10 a 14 futbolistas.

Cheppi niega el acuerdo con AUF

El presidente de OFI niega que el acuerdo al que llegaron los jugadores con la AUF sea por derechos de imagen.

Cheppi comentó a Referí que habló del tema con su colega de la Asociación, Ignacio Alonso, y reveló: “Hay un mal entendido en lo que sucedió con la pasada edición del campeonato de clubes con relación a las 10 a 14 operaciones de ligamentos cruzados”.

El dirigente se extendió en detalles: “Esto se ha publicado como algo que es una paga por derechos de imagen de los jugadores y nosotros, en una visita que nos hizo el presidente de AUF a nuestra sede, le preguntamos a Alonso para que quedara claro, y nos dijo que eso no fue una paga por el derecho de imagen sino una transacción y lo que hizo AUF es algo así como ser el puente para conseguir con La Española, que es esponsor de AUFTV, el puente para lograr esto como una colaboración o algo así”.

El presidente de OFI agregó: “En consecuencia, es una transacción pero no es el pago de algo que se está debiendo. AUFTV pagó los derechos de TV a OFI y luego quedó una deuda que ante una solicitud de Afai lo que hicieron fue ser el nexo para conseguir una colaboración para estos jugadores que tienen que operarse”. Y concluyó: “Entonces, la sesión de los derechos de imagen del jugador se la da al club, por tanto no hay porque volver al tema de algo que sabemos todos que no existe. Aún el derecho de imagen no existe”.

Klein: “No nos quieren reconocer”

Ante esta situación planteada, el presidente de la gremial de jugadores afirmó a Referí que OFI no reconoce a AFAI.

“Ellos no quieren reconocernos. Eso es lo que pasa. OFI no reconoce a AFAI. No quieren reconocer a AFAI, entonces yo pregunto: ¿Y lo que se firmó con AUF por derecho de imagen? Y lo que cobramos nosotros para que operen a los muchachos, ¿qué es eso? ¿Es un invento nuestro? Es algo que existe. Si por caso, como dice Cheppi, los derechos de imagen no existen, ¿por qué les hacen firmar una cesión a los jugadores? Y pregunto: si no existen, ¿por qué les hacen firmar y le ponen como condición que el que no firma no juega? Si dicen que no existen los derechos, no firmo. ¿Pero sabés lo que va a pasar? Te dicen que el que no firma no juega. ¿Entonces? ¿Quién es el que dice las cosas ciertas? Alguien miente acá. Y creo que nosotros no somos. Pero bueno, es una guerra y continúa”, expresó Klein.

La ley no se aprobó

¿Por qué el presidente de OFI dice que los derechos de imagen no existen? Cheppi se afirma en el hecho de que si bien existe un proyecto de ley para reglamentar el pago por derecho de imagen, la misma no fue votada para su aprobación.

En julio de 2018 el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley a iniciativa de la Secretaría Nacional de Deporte sobre este tema, según dijo a El Observador el subsecretario del organismo, Alfredo Etchandy.

“Es un problema que se viene. Seguramente los jugadores (de fútbol) lo planteen. Nosotros queremos regularlo antes de que se genere el problema", expresó Etchandy.

¿Qué dice el proyecto que fue publicado en la página web de Presidencia?

Establece que el 10% de los “ingresos brutos que se generen a favor de los clubes o las federaciones derivados de la comercialización de los derechos de difusión, publicidad y patrocinio genérico será para los deportistas participantes de los espectáculos deportivos”.

El presidente de OFI entiende que, al no ser aprobado el referido proyecto, "no existen" los derechos de imagen.

“Se hablaba en el proyecto de que los jugadores percibirían 3%, 5%, y algunos dicen hasta 10% de lo que se obtenga por los derechos de la televisión. Si apuntamos al medio, 5%, de un valor de US$ 200 mil que fue al precio que vendimos la última vez, estamos hablando de unos US$ 10 mil. Es una cifra accesible y de esa manera dejaríamos de estar discutiendo entre gente de fútbol y utilizando ese tiempo en discutir cosas para mejorar y no por números que para el jugador no le significan mucho. Si usted divide US$ 10 mil en un campeonato con 60 clubes, estamos hablando de 1.500 jugadores, por lo que le tocarían US$ 6 para cada uno. No es significativo como para que estemos discutiendo de estas cosas”.

Acuerdo con Tenfield en puerta

El presidente de OFI también informó a Referí que este martes el ejecutivo analizará las gestiones que realizaron con la empresa Tenfield para otorgarle los derechos de televisación de la Copa Nacional de clubes de la A y la B.

Cheppi reveló que “lo ofertado gira en el entorno de los US$ 200 mil más materiales a repartir entre los clubes de ambas divisionales", y reconoció: "Si en el Ejecutivo estamos de acuerdo, se vota”.

¿Qué pasará con los derechos de imagen? Cheppi dice que el tema está planteado de la misma forma que en 2018. Es decir: “Tenfield compra los derechos a OFI y nosotros le decimos a los clubes que arreglen con los jugadores. Espero no tener el mismo drama ahora. Si los jugadores hicieron las cesiones de derechos al club, el club cuando se inscribe ya lleva la cesión. Así que para nosotros no va a ser un dolor de cabeza este tema”, explicó.

Sin embargo, el presidente de la gremial de futbolistas del interior comentó: “¡Ah, mirá! Me entero por ustedes. Pero no me extraña. Nosotros firmamos con la AUF por derecho de imagen colectivo. Él dice que no existe. Está perdido el hombre, avísenle que está quedando regalado. Creo que no sabe del tema o los que lo asesoran, lo asesoran mal”.

Sobre el tema, Cheppi amplió: “El derecho de imagen en el deporte colectivo aún no existe, es un proyecto de ley que aún descansa en los escritorios. Que se confunda con lo que tienen firmado con AUF es otra cosa. Pero AUF lo arregló sin que exista la ley. Ellos acordaron con los jugadores un porcentaje pero no hay una ley de derechos de imagen”.

Las partes no se hablan

Uno de los problemas que existen en el conflicto de intereses es que las partes no se hablan. Los jugadores dicen que OFI no los reconoce como gremio, algo que no sucedió con la AUF.

El presidente de OFI agregó sobre el vínculo con la gremial: “Nosotros tuvimos alguna reunión con AFAI al inicio, pero en un tono no del más amigable y después las instituciones son instituciones, nos hemos cruzado un par de veces con dirigentes de AFAI y como personas con cierto grado de cultura corresponde el saludo, pero no hemos podido avanzar porque estamos en esta de que ellos consideran que hay que pagar un derecho de imagen y nosotros consideramos que no podemos pagar por algo que no existe. Que salga la ley y con la ley en la mano, nos haremos cargo”.

Klein respondió: “No hablamos nada y ni siquiera de la Copa de Selecciones que se está jugando ahora. No tenemos diálogo. Lo único que nos enteramos es cuando les llega un papelito a los muchachos para que firmen la cesión de sus derechos. Algunos firman y juegan. Hay varios jugadores de selecciones que han firmado para que les paguen los derechos de imagen y nos les pagaron”.

El presidente de la gremial de futbolistas concluyó diciendo: “Vamos a ver como sigue el tema. Nosotros estamos haciendo algo en reserva, no vamos a decir qué pero en algún momento vamos a tomar alguna medida que será pública”.