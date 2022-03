Otra vez, varios precios destacados logró Lote 21

Lote 21 colocó el 95% de la oferta en su remate Nº 172, en el que se contó con la financiación de Santander.

En esta oportunidad se destacó el precio de los terneros, que en la categoría general alcanzó un valor de US$ 509 al bulto y un promedio de US$ 2,81 por kilo. En esta categoría hubo un precio máximo de US$ 3,50 por kilo.

Federico Rodríguez, presidente de Lote 21, informó a El Observador que las categorías de terneros tuvieron una demanda firme y una alta colocación. Conformando 60 lotes, estas categorías “eran prácticamente el 50% de la oferta en la primera jornada del remate”, comentó.

Según destacó, el 30% de la ternerada estaba compuesta por animales que pesaban por encima de los 200 kilos.

Otra categoría que se destacó en precios en esta oportunidad fue la de vaquillonas preñadas, que se colocaron con un promedio de US$ 853.

Lote 21 remató vacunos y lanares en dos jornadas, el primer día desde el Club de Golf del Uruguay, y el segundo desde el restaurante El Puesto, en Carrasco.

Un nuevo Lote 21

La próxima venta del consorcio será el lunes 4 y el martes 5 de abril. Las inscripciones para ese remate culminarán el miércoles 23 de marzo.