Otro jubilado mató a un ladrón en Argentina: le disparó con escopeta cuando ingresaba por el baño

Un hombre de 81 años mató de un disparo a un ladrón que intentaba ingresar a su casa en Mar del Plata, Argentina, en la noche de este miércoles. El jubilado disparó con una escopeta cuando vio que un desconocido ingresaba por el ventiluz del baño que da a un patio trasero, según informó el diario La Nación. El ladrón cayó al suelo y murió dentro dentro de los límites del inmueble.

El jubilado y algunos vecinos avisaron a la policía sobre lo que ocurrió a últimas horas de la noche. Según el primer relato, escuchó ruidos en el baño y ante la duda caminó con la escopeta. Cuando vio que alguien ingresaba, apuntó y disparó. Todos los movimientos, aclaró, los hizo con la luz apagada.

El delincuente tenía 27 años, varios antecedentes penales y recientemente había sido liberado de la Unidad Penal 15 de Batán, una cárcel del Mar del Plata, informó el fiscal del caso Fernando Castro.

Se presume que del robo participaban otros dos hombres como cómplices. Los delincuentes, explicó el fiscal, ingresaron saltando unos paredones por la parte trasera de la casa. Allí desmontaron una mampara que cubría un termotanque y así pudieron ver el ventiluz que conducía al baño.

El fiscal acusó al jubilado por homicidio calificado y tenencia ilegal de arma de fuego. El jubilado no había declarado en el registro de armas de fuego la escopeta Rudy Extra calibre 14.32 que tenía hace algunos años. En principio, se entiende que actuó en legítima defensa.

"De la investigación que hemos realizado surge que participaron tres personas, pero el jubilado solo vio uno", dijo Castro.

Los vecinos confirmaron que el jubilado vive solo, informó La Nación.

Otro caso cercano

En Argentina aún no finalizaron los debates televisivos sobre la legítima defensa, luego de que el viernes un herrero jubilado de 71 años matara a un delincuente que ingresó a su casa.

En este caso, el hombre fue golpeado y herido por cinco delincuentes que entraron a su casa de Quilmes, Buenos Aires. Los ladrones se escapaban por los techos de los vecinos y el hombre agarró su pistola, salió de la casa y le disparó en el pecho a uno de los atacantes que había caído y murió de inmediato.

La muerte del delincuente generó una discusión sobre la legítima defensa en Argentina. La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, dijo que la decisión de procesarlo es convertir a la "víctima en victimario".

"Jorge fue atacado dentro de su casa. Se defendió en legítima defensa y que lo procesen, esté preso y reciba amenazas. Es volver a la filosofía del mundo del revés. Es convertir a la víctima en víctimario", escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del partido opositor PRO.

El legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro salió a responderle a Bullrich. "Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich, que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes", dijo: 'El que quiera andar armado, que ande armado; y el que no, no'", comentó.

Respecto al caso del jubilado, el asesor de Alberto Fernández expresó que "robar está mal y matar está mucho peor". "Condenar el asesinato es lo primero que deberíamos hacer y después condenar el robo. Pero es un tema complicado", dijo.

"Pienso que la gente no tiene que estar armada, pero también me pongo en la piel del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece. No es un tema tan lineal ni podemos ser tan simplistas", explicó.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, mostró coincidencias con Bullrich. El funcionario kirchnerista respaldó al jubilado y criticó a la Justicia. Aunque aclaró que él es de los que pide por el "desarme de la sociedad civil".