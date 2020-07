El caso que divide a Argentina: jubilado mató a un ladrón y le dieron prisión domiciliaria

Un herrero jubilado de 71 años fue golpeado y herido por cinco delincuentes que entraron a su casa de Quilmes, Buenos Aires, en la madrugada del viernes. Los ladrones se escapaban por los techos de los vecinos. El hombre, llamado Jorge Adolfo Ríos, agarró su pistola, salió de la casa y le disparó en el pecho a uno de los atacantes que había caído y murió de inmediato. El joven tenía 26 años y formaba parte de la barra del club de fútbol Quilmes, publicó el diario La Nación.

Era la tercera vez que entraban a robar a la casa de Ríos. "Me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la noche. ¿Con qué intención quería venir esta gente? Pensé en mil cosas", dijo el jubilado a radio La Red. Luego agregó que salió con el arma para defender a una vecina y le dio sus condolencias a los familiares de la víctima.

La tercera vez que entraron a la casa los hombres fue cuando despertaron al jubilado, lo agredieron con un destornillador y le exigieron plata. La víctima disparó su arma y los asaltantes huyeron, pero el último en salir cayó al suelo al descolgarse del techo, según relató Telefé Noticias. Luego, cayó, se tropezó y quedó tendido en el suelo.

Un cámara de seguridad registró la secuencia y en las imágenes se ve al joven escapar a pie con una grave dificultad para caminar producto producto de una fractura. El jubilado se acercó hasta donde estaba el delincuente y lo alcanzó cuando ya estaba en el suelo. Primero le pegó una patada al hombre que está en el suelo y luego le disparó.

El fiscal Ariel Rivas acusó a Ríos de homicidio agravado y quedó procesado con prisión domiciliaria. Hay dos detenidos por le robo y la golpiza a Ríos y los dos también están vinculados a la barra de Quilmes.

La autopsia confirmó que el hombre recibió dos balazos: uno en el tórax y otro en el abdomen, según informaron fuentes de la investigación a la agencia Télam.

La familia de Ríos fue amenazada por los allegados al ladrón muerto y sus hijos decidieron poner a la venta la casa. "No creo que mi papá pueda recuperarse emocionalmente de haber matado a alguien", dijo su hijo Federico Ríos a La Nación. El jubilado tiene una enfermedad pulmonar crónica, es diabético e hipertenso. Además, tuvo un infarto y arritmias cardícas y su familia teme por su salud tras el incidente.

Familiares y allegados al joven muerto fueron hasta la casa de Ríos en la noche del martes, donde cumple la prisión domiciliaria. "Mi hijo quedó sin papá gracias a este señor", dijo una mujer a los gritos a un móvil de A24. "Que dé la cara, que salgan. No tenía por qué salir a matarlo a mi tío", dijo otra de las mujeres.

Diferentes visiones

La muerte del delincuente generó una discusión sobre la legítima defensa en Argentina. La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, dijo que la decisión de procesarlo es convertir a la "víctima en victimario".

"Jorge fue atacado dentro de su casa. Se defendió en legítima defensa y que lo procesen, esté preso y reciba amenazas es volver a la filosofía del mundo del revés. Es convertir a la víctima en víctimario", escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del partido opositor PRO.

El legislador porteño y asesor presidencial Leandro Santoro salió a responderle a Bullrich. "Es una diferencia sustancial con Patricia Bullrich, que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes", dijo: 'El que quiera andar armado, que ande armado; y el que no, no'", comentó.

Respecto al caso del jubilado, el asesor de Alberto Fernández expresó que "robar está mal y matar está mucho peor". "Condenar el asesinato es lo primero que deberíamos hacer y después condenar el robo. Pero es un tema complicado", dijo.

"Pienso que la gente no tiene que estar armada, pero también me pongo en la piel del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece. No es un tema tan lineal ni podemos ser tan simplistas", explicó.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, mostró coincidencias con Bullrich. El funcionario kirchnerista respaldó al jubilado y criticó a la Justicia. Aunque aclaró que él es de los que pide por el "desarme de la sociedad civil".

"El uso de la legítima defensa tiene ciertos parámetros que se tendrían que contemplar en el caso del señor Ríos de Quilmes: pusieron en riesgo su vida y actuó en una situación extrema", escribió en un hilo de Twitter.