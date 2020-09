Otro rival de Nacional en problemas: el DT de Estudiantes está varado en Mar del Plata

Estudiantes de Mérida, rival de Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores, al que los tricolores visitarán dentro de dos semanas, se encuentra en una insólita situación por causa de la pandemia de covid-19.

Su entrenador, el argentino Martín Brignani, está varado en Mar del Plata, su ciudad natal, y es muy difícil que pueda dirigir a su equipo en los próximos partidos debido a que no puede conseguir vuelos para salir de Argentina hacia Venezuela.

El técnico llegó al principal balneario argentino en el mes de mayo, en un traslado organizado por la cancillería de su país para repatriados, pero nunca se imaginó que la situación regional por la pandemia se iba a extender tanto tiempo.

Leonardo Carreño

"Que se haga un milagro puede ser la única forma en que llegue a dirigirlo”, le dijo al diario deportivo Olé cuando le preguntaron sobre qué posibilidades tenía de estar en el partido ante Alianza Lima, en Perú, del próximo miércoles 16.

“Está complicado viajar, obviamente. La única chance que tengo es un vuelo Buenos Aires-San Pablo-San Pablo-Boavista. Ingresar por Brasil a Venezuela y después por vuelo privado para Mérida. Eso seguramente es el día 12. Y, esperando, si abren el aeropuerto de Bogotá, también Buenos Aires-Bogotá-Bogotá-Cúcuta y entro por tierra”, comentó.

“Los aeropuertos están cerrados para los vuelos internacionales. Por lo cual la única forma de llegar es por vía terrestre, por alguna de las fronteras, tanto por Brasil o por Colombia. Pero está muy complicado", agrego el DT, al explicar lo que, de concretarse, sería una odisea.

Brignani explicó que cuenta con su equipo técnico que trabaja junto al plantel en Venezuela y que en todo este tiempo ha estado dirigiendo a su equipo a través de Zoom, viendo algunas prácticas en vivo y otras grabadas

El DT mantiene la esperanza de viajar a Lima, pero ya tiene el plan b para dirigir el partido en caso de que no lo logre.

“Si no puedo, obviamente será vía telefónica, en el momento, tratando de mandar las ideas que veo desde acá. Las decisiones van a ser mucho de la gente que esté ahí trabajando con el equipo”.

“Si veo algo que no me gusta voy a comunicar que hagan un cambio”, agregó. “Pero sería un poco autoritario, sin saber qué está pasando con las pequeñas cosas que suceden en un campo de juego, que por televisión no se pueden ver”.

Ventaja de Nacional

Al igual que el entrenador de Racing, Sebastián Beccacece, quien este martes tuvo dos casos confirmados de coronavirus en su plantel y que no podrá realizar amistosos antes del partido frente a los tricolores del próximo jueves 17, Brignani consideró que su equipo también llegará en desventaja a la Libertadores por la falta de rodaje.

“Estamos en desventaja con Nacional y Alianza, que están jugando hace rato”, comentó el DT, que espera que comience el torneo venezolano para sumar minutos.

Los albos ya se enfrentaron a Estudiantes en la segunda fecha de la fase de grupos y ganaron 1-0 en el Gran Parque Central con gol de Felipe Carballo.

El entrenador de Racing también manifestó que los tricolores tienen ventaja frente a su equipo por estar en pleno rodaje, algo que no tendrán los clubes argentinos, donde se estima que el torneo volverá en octubre.