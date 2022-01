Ovejas en Plaza Independencia: cruce de productores y veterinarios y se movilizarán los animalistas

La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU) solicitará una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para solicitarle soluciones a los ataques de jaurías a majadas y mejoras en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), confirmó a El Observador Rodolfo Azaretto, presidente de la sociedad.

Esto sucede luego de la movilización que hubo el viernes 28, cuando un conjunto de productores se trasladaron a Montevideo y exhibieron dos ovejas muertas y dos heridas en la Plaza Independencia.

Luego de esa movilización hubo un cruce de declaraciones entre veterinarios y productores y, en ese escenario, se emitió un comunicado de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (Suvepa) repudiando las acciones de los ovejeros, es decir el uso de animales heridos en la protesta.

Para la tarde de este lunes 31 se espera que tras una reunión de la directiva de la SMVU esta sociedad emita un comunicado.

Si bien Suvepa es una filial de la SMVU, el mensaje expuesto en su comunicado no fue compartido por todos los veterinarios, por lo cual este lunes se buscará llegar a una postura en común, detalló Azaretto.

La ausencia del Estado

La Supeva le pidió al gobierno que tomara cartas en el asunto y buscara a los responsables de la manifestación. En diálogo con El Observador, el productor Alejandro Michelena, dueño de los ovinos expuestos frente a la Torre Ejecutiva el viernes, confirmó que no ha tenido ningún mensaje de parte de las autoridades, "ni positivo ni negativo".

El productor compartió un comunicado firmado por veterinarios de libre ejercicio que se solidarizaron con los productores (ver al final de la nota).

"Hoy es la ausencia del Estado la causa principal del actual desorden, a pesar de la creación de nuevas instituciones cuyos objetivos desbordan de buenas intenciones y soluciones utópicas", dice el documento que refiere a los ataques de jaurías.

Los veterinarios, que en su mayoría trabajan con grandes animales y no están nucleados en organizaciones, según explicó el productor, expresaron que los productores están "abatidos y desesperados por un problema que los desborda" y que "han denunciado incansablemente sin que las autoridades les dieron una debida respuesta".

Sobre las organizaciones animalistas que repudiaron el haber llevado a los animales heridos al Centro de Montevideo, dijeron que "esos colectivos han optado por la conmoción de la puesta en evidencia de las ovejas diezmadas, pero desconociendo el sufrimiento infligido por el problema en sí".

Animalistas se movilizarán

El viernes 4 de febrero, a la hora 18.30, la ONG Trato Ético Animal se movilizará frente a Torre Ejecutiva, y en el interior del país donde hay oficinas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en repudio de la protesta de los ovejeros y la acción de haber llevado animales heridos a Montevideo.

La organización exige que se tomen “medidas reales y éticas de protección a todos los animales”.

Mantener el foco en los perros

Según dijo el presidente de la SMVU, es importante no correr el foco del tema principal de discusión, que son los sistemáticos ataques de perros a los que se ven expuestos los animales de producción, y que han afectado especialmente al rubro ovino.

“La acción desvió un poco el foco de la problemática y ahora discutimos si los productores hicieron bien en llevar las ovejas moribundas a la plaza, cuando en realidad tendríamos que hacer foco en la causa de todo esto, que es un problema grave y serio, y más porque la mayoría de los ataques son de perros que tienen dueño”, comentó.

El veterinario resaltó que la sensación de “desesperación de los productores es entendible, porque están frustrados y enojados y la movilización del viernes hay que contextualizarla en ese marco”. Enfatizó en que esa es una opinión personal y no general de la SMVU, que aún no ha llegado a emitir un mensaje oficial. La gremial difundirá un comunicado expresando su posición, anunció.

“Como veterinario no me gusta ver sufrir a un animal. Las imágenes que aparecieron en televisión no me gustaron, pero hay que entenderlas en el contexto. Nosotros tenemos por formación tratar de atenuar lo más posible el sufrimiento de los animales”, agregó.

“El INBA no está funcionando”

"El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) no está funcionando”, sostuvo Azaretto.



La gremial tiene un representante dentro del instituto, pero según destacó, no es buena la relación en la interna del mismo. Ese es uno de los temas que los veterinarios quieren plantearle a Lacalle Pou.



“Hay un cortocircuito, una muy mala relación entre el consejo directivo del INBA y el director ejecutivo, el doctor (Gastón) Cossia, que es pública y notoria. Pero de alguna forma hay que solucionar el tema porque el INBA no está haciendo las cosas como debería”, aseguró.



Azaretto comentó también que con la llegada del nuevo gobierno y el compromiso de crear este instituto hubo “esperanzas” de que algunos temas, como por ejemplo el de los ataques se jaurías a majadas, y sostuvo que “la frustración viene porque no se visualizan respuestas por parte del Estado y se complica la cosa”.

A continuación, el comunicado completo de veterinarios que se solidarizaron con los productores:

Comunicado de Veterinarios en Apoyo Al Control Del Flagelo de Las Jaurías by Analía Pereira on Scribd