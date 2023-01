Oxfam demuestra el aumento simultáneo de la riqueza y la pobreza extremas en los últimos 25 años

En coincidencia con el inicio del foro de Davos, la reunión anal de los principales lideres políticos y corporativos del mundo, Oxfam Internacional (una confederación mundial formada por 21 ONG’s) publicó un informe titulado Supervivencia de los más ricos (Survival of the Richest) en el que se detalla cómo la riqueza y la pobreza extremas se incrementaron simultáneamente en los últimos 25 años.

Según el informe, el 1% más rico se apoderó de casi dos tercios de toda la nueva riqueza creada desde 2020 por valor de US$ 42 billones, casi el doble de dinero que el 99 % del segmento inferior de la población mundial. Durante la última década, el 1% más rico había capturado alrededor de la mitad de toda la nueva riqueza.

Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, afirmó que “mientras la gente común hace sacrificios diarios en lo esencial, como la comida, los superricos superaron incluso sus sueños más descabellados. Apenas dos años después, esta década se perfila como la mejor hasta ahora para los multimillonarios: un gran auge de los años ‘20 para los más ricos del mundo".

Los multimillonarios vieron aumentos extraordinarios en su riqueza. Durante los años de la pandemia y la crisis del costo de vida desde 2020, US$ 26 billones (63%) de toda la nueva riqueza fue capturada por el 1% más rico, mientras que US$ 16 billones (37%) fueron al resto del mundo.

Un multimillonario ganó aproximadamente US$ 1.7 millones por cada US$ 1 de nueva riqueza global ganada por una persona del 90% inferior. Las fortunas de los multimillonarios aumentaron en US$ 2.700 millones al día. Esto se suma a una década de ganancias históricas: el número y la riqueza de los multimillonarios se duplicaron en los últimos diez años.

La riqueza multimillonaria aumentó en 2022 debido al rápido aumento de las ganancias de los sectores de alimentos y energía. El informe muestra que 95 corporaciones de alimentos y energía más que duplicaron sus ganancias en 2022. Obtuvieron US$ 306 mil millones en ganancias inesperadas (windfall benefits) y pagaron US$ 257 mil millones (84%) de ese monto a los accionistas ricos. La dinastía Walton, propietaria de la mitad de los supermercados Walmart, recibió US$ 8.500 millones durante el último año. El multimillonario indio Gautam Adani, propietario de las principales corporaciones energéticas, vio crecer su riqueza en US$ 42 mil millones sólo en 2022. Las ganancias corporativas excesivas impulsaron al menos la mitad de la inflación en Australia, los Estados Unidos y el Reino Unido.

Según el informe, al mismo tiempo, al menos 1.700 millones de trabajadores ahora viven en países donde la inflación supera los salarios, y más de 820 millones de personas, aproximadamente una de cada diez personas en la Tierra, pasan hambre. Las mujeres y los niños, a menudo son quienes menos comen y los últimos. Constituyen casi el 60% de la población mundial que padece hambre.

El Banco Mundial dice que es probable que estemos viendo el mayor aumento en la desigualdad y la pobreza global desde la Segunda Guerra Mundial. Países enteros se enfrentan a la bancarrota, y los países más pobres ahora gastan cuatro veces más en pagar deudas a acreedores ricos que en atención médica. Las tres cuartas partes de los gobiernos del mundo están planeando recortes en el gasto del sector público impulsados ​​por la austeridad –incluidos el cuidado de la salud y la educación– por un monto de US$ 7,8 billones durante los próximos cinco años.

En el mundo, sólo cuatro centavos de cada dólar de impuestos provienen de los impuestos sobre el patrimonio. La mitad de los multimillonarios del mundo viven en países sin impuesto a la herencia para descendientes directos. Es decir, que le dejarán a sus descendientes un tesoro libre de impuestos de US$ 5 billones, más que el PIB de África, lo que impulsará a una futura generación de élites aristocráticas. Los ingresos de los ricos, en su mayoría, no son retribuciones salariales sino ganancias derivadas de la rentabilidad de sus activos, que se gravan en promedio al 18%, poco más de la mitad de la tasa impositiva máxima promedio sobre sueldos y salarios de los trabajadores mundiales.

Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, pagó una “tasa impositiva real” de alrededor del 3% entre 2014 y 2018. Aber Christine, un vendedor de harina en Uganda, gana el equivalente a US$ 80 al mes y paga una tasa impositiva del 40%.

El informe de Oxfam muestra que los impuestos sobre los más ricos solían ser mucho más altos. Durante los últimos cuarenta años, los gobiernos de África, Asia, Europa y las Américas redujeron drásticamente las tasas del impuesto sobre la renta de los más ricos. Al mismo tiempo, aumentaron los impuestos sobre bienes y servicios, que recaen desproporcionadamente sobre las personas más pobres y exacerban la desigualdad de género. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la tasa máxima del impuesto sobre la renta federal de los Estados Unidos se mantuvo por encima del 90% y promedió el 81% entre 1944 y 1981. Niveles similares de impuestos en otros países ricos existieron durante algunos de los años más exitosos de su desarrollo económico y jugaron un papel clave en la expansión del acceso a los servicios públicos como la educación y la atención médica.

“Imponer impuestos a los superricos es la condición previa estratégica para reducir la desigualdad y resucitar la democracia. Tenemos que hacer esto para la innovación. Por servicios públicos más fuertes. Por sociedades más felices y saludables. Y para hacer frente a la crisis climática, invirtiendo en soluciones que contrarresten las locas emisiones de los más ricos”, afirmó Gabriela Bucher.

“Es hora de demoler el mito de que los recortes de impuestos para los más ricos dan como resultado que su riqueza de alguna manera se ‘derrame’ a todos los demás. Cuarenta años de recortes de impuestos para los superricos demostraron que una marea creciente no levanta todos los barcos, sólo los superyates”, agregó.

Según un nuevo análisis de Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, Oxfam y Patriotic Millionaires, un impuesto anual sobre el patrimonio de hasta el 5% para los multimillonarios del mundo podría recaudar US$ 1,7 billones al año, lo suficiente como para ayudar a las personas a salir de la pobreza, financiar completamente los déficits de los proyectos humanitarios existentes, concretar un plan de 10 años para acabar con el hambre, apoyar a los países más pobres que están siendo devastados por los impactos climáticos y brindar atención médica y protección social universal para todas las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos bajos.

La propuesta de Oxfam a los gobiernos consiste en introducir impuestos solidarios únicos sobre el patrimonio e impuestos extraordinarios para poner fin a la especulación que se aprovecha de la crisis.

También insta a aumentar los impuestos a ese 1%, como mínimo a un 60% de sus ingresos, con tasas más altas para multimillonarios y billonarios. Según Oxfam, los gobiernos deberían aumentar especialmente los impuestos sobre las ganancias de capital, que están sujetos a tasas impositivas más bajas que otras formas de ingresos.

El aumento de los impuestos al 1% más rico debería estar acompañado con la implementación de impuestos a la herencia, la propiedad inmobiliaria, la tierra y el patrimonio neto, como una forma de disminuir las abismales diferencias actuales y redistribuir más equitativamente los recursos.