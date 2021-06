Pablo Cuevas necesita que se bajen nueve tenistas para llegar a los Juegos Olímpicos

Se cerró el lunes el ranking ATP que determinará quiénes jugarán los Juegos Olímpicos de Tokio, evento que comenzará el próximo 23 de julio. Pablo Cuevas no entró en el listado de clasificados pero ahora tiene que esperar que se bajen una buena cantidad de jugadores para poder decir presente.

Cuevas, de 35 años, subió este lunes 7 posiciones en el ranking ATP tras ganar el challenger de Lyon. Pasó del puesto 92 al 85. Sin embargo, el ranking ATP otorga 56 plazas para Tokio donde competirán 64 tenistas.

De esas 56 plazas solo pueden ir cuatro tenistas por país y hay dos naciones, que son España y Francia que tienen a cinco tenistas entre los 56 mejores. Por esa razón, Albert Ramos-Viñolas, número 38 del mundo, y Richard Gasquet, 54, no están adentro.

Sin embargo, ya hay cuatro jugadores del circuito que anunciaron que no competirán en Tokio. Ellos son el búlgaro Grigor Dimitrov (20º ATP), el estadounidense John Isner (33), el francés Benoit Paire (46) y el argentino Federico Delbonis (48). Al bajarse Paire eso le abre la puerta a su compatriota Gasquet.

EFE/Epa/Martial Trezzini

Grigir Dimitrov, afuera por no haber jugado la Copa Davis

Isner y Dimitrov no cumplen con uno de los patrones que exige la Federación Internacional de Tenis para jugar: haber participado en al menos tres series de Copa Davis en el ciclo olímpico y una de ellas en 2020 o 2021.

Delbonis anunció después de Roland Garros que va a priorizar su participación en el circuito donde los Juegos suelen ser una piedra en el zapato para algunos tenistas por su inserción en el calendario y el tipo de superficie donde se juega que no siempre coincide con lo que se está jugando en la temporada.

Este año, Wimbledon, el Grand Slam que se juega sobre césped, se disputará del 28 de junio al 11 de julio y los Juegos serán sobre superficie dura cuando después del césped los tenistas vuelven al polvo de ladrillo en Europa y luego pasan a las superficies duras para los Masters 1000 de Cincinnati y Canadá, previos al US Open, último Grand Slam de la temporada.

Paire, por su parte, fue apartado de su posible presencia a los Juegos por la federación de tenis de su país por una serie de comportamientos inapropiados dentro y fuera de la cancha: escupitajos, asistencia a un evento sin tapaboca y declaraciones del tipo: "No me importa el tenis, me da igual ganar o perder, perdí pero me llevo €12.000".

Las salidas de entre los 56 primeros lugares del ranking ATP aprovechan a Kei Nishikori de Japón (57), el polémico Nick Kyrgios de Australia (58), Aljaz Bedene de Eslovenia (60) y Guido Pella de Argentina (62).

El francés Jeremy Chardy (59) y el italiano Lorenzo Musetti de Italia (61) ya tienen por delante cuatro compatriotas con mejor ranking.

Estos son, de momento, los 56 clasificados por ranking.

RANK. Jugador País 1 Novak Djokovic Serbia 2 Daniil Medvedev Rusia 3 Rafael Nadal España 4 Stefanos Tsitsipas Grecia 5 Dominic Thiem Austria 6 Alexander Zverev Alemania 7 Andrey Rublev Rusia 8 Roger Federer Suiza 9 Matteo Berrettini Italia 10 Roberto Bautista Agut España 11 Diego Schwartzman Argentina 12 Pablo Carreno Busta España 13 David Goffin Bélgica 14 Denis Shapovalov Canadá 15 Casper Ruud Noruega 16 Gael Monfils Francia 17 Hubert Hurkacz Polonia 18 Milos Raonic Canadá 19 Cristian Garin Chile 21 Felix Auger-Aliassime Canadá 22 Alex de Miñaur Australia 23 Jannik Sinner Italia 24 Aslan Karatsev Rusia 25 Daniel Evans Gran Bretaña 26 Lorenzo Sonego Italia 27 Karen Khachanov Rusia 28 Stan Wawrinka Suiza 29 Fabio Fognini Italia 30 Nikoloz Basilashvili Georgia 31 Ugo Humbert Francia 32 Reilly Opelka EEUU 34 Borna Coric Croacia 35 Alejandro Davidovich Fokina España 36 Taylor Fritz EEUU 37 Marin Cilic Croacia 39 Alexander Bublik Kazajistán 40 Dusan Lajovic Serbia 41 Cameron Norrie Gran Bretaña 42 Adrian Mannarino Francia 43 John Millman Australia 44 Filip Krajinovic Serbia 45 Jan-Lennard Struff Alemania 47 Miomir Kecmanovic Serbia 49 Marton Fucsovics Hungría 50 Tommy Paul EEUU 51 Lloyd Harris Sudáfrica 52 Sebastian Korda EEUU 53 Dominik Koepfer Alemania 54 Richard Gasquet Francia 55 Laslo Djere Serbia 56 Yoshihito Nishioka Japón 57 Kei Nishikori Japón 58 Nick Kyrgios Australia 59 Jeremy Chardy Francia 60 Aljaz Bedene Eslovenia 62 Guido Pella Argentina

Entre el puesto 63 y el 85 en que quedó Cuevas hay ocho tenistas que el uruguayo tiene por delante que pueden clasificar antes que él, siempre y cuando se empiecen a bajar jugadores por ranking e incluso por las ocho plazas que se otorgan a través de ITF.

Anne-Christine Poujoulat / AFP

Pablo Cuevas está a la espera

Esta es la situación de cada uno de los tenistas que están por delante de Cuevas.

RANK. Jugador País Referencia 63 Sam Querrey EEUU Tiene el cupo país lleno 64 Feliciano Lopez España Tiene el cupo país lleno 65 Frances Tiafoe EEUU Tiene el cupo país lleno 66 Vasek Pospisil Canadá A la espera que se liberen cupos 67 Alexei Popyrin Australia A la espera que se liberen cupos 68 Tennys Sandgren EEUU Tiene el cupo país lleno 69 Jaume Munar España Tiene el cupo país lleno 70 Pablo Andujar España Tiene el cupo país lleno 71 Gilles Simon Francia Tiene el cupo país lleno 72 Steve Johnson EEUU Tiene el cupo país lleno 73 Jiri Vesely República Checa A la espera que se liberen cupos 74 Emil Ruusuvuori Finlandia Clasifica por cupo ITF 75 Marcos Giron EEUU Tiene el cupo país lleno 76 Egor Gerasimov Bielorrusia A la espera que se liberen cupos 77 Kyle Edmund Gran Bretaña A la espera que se liberen cupos 78 Carlos Alcaraz España Tiene el cupo país lleno 79 Soonwoo Kwon Corea del Sur A la espera que se liberen cupos 80 Jo-Wilfried Tsonga Francia Tiene el cupo país lleno 81 Jordan Thompson Australia Tiene el cupo país lleno 82 Gianluca Mager Italia Tiene el cupo país lleno 83 Thiago Monteiro Brasil A la espera que se liberen cupos 84 Ricardas Berankis Lituania A la espera que se liberen cupos 85 Pablo Cuevas Uruguay A la espera que se liberen cupos

Hay 13 jugadores que por tener ya a cuatro compatriotas por delante con mejor ranking no están en este momento clasificados.

Pero los que Cuevas necesitan que se bajen son justamente los tenistas que no sean de Estados Unidos, España, Francia y Australia.

Las otras ocho plazas son seis

Fuera de las 56 plazas que da el ranking ATP, hay ocho cupos que se llenan de la siguiente forma:

* Oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Joao Menezes de Brasil, cumple con el requisito de ser al menos 300 ATP, está 206)

* Plata de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (Tomás Barrios de Chile, cumple con el requisito de ser al menos 300 ATP, está 232)

* Oro de los Juegos Asiáticos de Palembang 2018 (Denis Istomin de Uzbekistán, cumple con el requisito de ser al menos 300 ATP, está 187)

* Oro de los Juegos Africanos de Rabat 2019 (Mohamed Safwat de Egipto, cumple con el requisito de ser al menos 300 ATP, está 165)

* Un campeón olímpico o campeón de Grand Slam que esté al menos en el top 300: Andy Murray (124)

AFP

Andy Murray, su bicampeonato olímpico y su ranking le permiten clasificar

* Europeo con mejor ranking que no esté representando entre las naciones que entran por las 56 plazas de ranking: Emil Ruusuvuori de Finlandia (74)

Hay dos cupos que no se llenan por las reglas ITF. Uno es del mejor tenista de Oceanía que no pertenezca a un país ya clasificado por ranking. Pero acá son todos australianos: Alexei Popyrin necesita que se baje algún clasificado para ser el cuarto representante de esa nación. Después no hay ningún otro tenista de Oceanía con ranking en el top 300 (los de Nueva Zelanda recién aparecen arriba del escaño 900).

Además, Japón ya tiene dos representantes que entran por ranking por lo que de acuerdo a los criterios de elegibilidad esas dos plazas (Oceanía y local) también se llenarán por ranking lo que amplía las chances de Cuevas.

¿Qué pasa con el dobles?

Ariel Behar no cumple con los requisitos ITF para clasificar

En el cuadro de dobles, Ariel Behar bajó dos puestos esta semana pasando del lugar 51 al 53.

En este caso se clasifican 31 duplas por ranking y una plaza se reserva para Japón por ser el país organizador.

El gran problema para Behar es que como Dimitrov e Isner en singles no cumple con la regla de tener al menos tres participaciones por Uruguay en Copa Davis en el ciclo olímpico y al menos una en 2020 o 2021. Solo jugó este año, en marzo, contra Austria. Pero su anterior comparecencia data de 2016 y fue previa a los Juegos Olímpicos de Río.

Cuevas está 126 en el ranking de dobles y subió tres puestos tras ganar el challenger de Lyon junto a su hermano Martín. Con ese ranking, si Behar entraba, Cuevas también podía jugar el dobles, cosa que en principio no sucederá.