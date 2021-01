Pablo Valdez: “Lo único certero que tenemos es la política del gobierno”

El director de Valdez y Cía, Pablo Valdez, en su balance para El Observador sobre los negocios realizados en 2020 y las perspectivas para 2021, destacó que “el respaldo de las reglas claras que tiene este gobierno” fue un factor que generó seguridad para trabajar.

¿Qué balance realiza de 2020?

El año comenzó con la crisis de incumplimiento de contratos de China, devolvían contenedores y refinanciaban precios. También como este año y como muchos veranos, de falta de agua.

Este año se tuvo que navegar de una forma muy particular, cambiaban con mucha frecuencia los valores y repercutía en el ánimo de la gente quien es definitiva quien toma las decisiones al final del día. Se trabajó bien, pero fue un año demasiado particular, atípico y con un mercado arrítmico.

Las cosas buenas de este año pasan por las personas, el equipo y los clientes. En un año complejo, mucha gente sacó lo mejor de sí. Este va a quedar como un año de experiencias.

¿De qué manera trabajó Valdez y Cía en un año tan desafiante?

El trabajo fue igual, pero las frecuencias fueron muy atípicas: por momentos no se vendía nada y por otros se vendía mucho, fue muy desparejo por las señales que venían desde los mercados externos.

Lo que nos hizo estar más seguros fue el respaldo de las reglas claras que tiene este gobierno. En este año particular, sin reglas claras se hubiera dado una tormenta perfecta. Lo único certero que tenemos es la política del gobierno, de lo demás no sabemos, porque el mercado va, viene, sube, baja, llueve, no llueve.

La base de las reglas claras da una seguridad interesante para trabajar en negocios a largo plazo, como son los del agro; de hecho se sembraron los cultivos de invierno con precios indefinidos y se sacó una cosecha récord, con buenos valores. Eso es lo que tiene el agro, que siempre te da revancha.

Lo granos están con muy buenos valores históricos y las proteínas animales, en casi todo el mundo, se producen con base en granos, por lo cual los precios que hay ahora van a repercutir en los valores de las haciendas. Uruguay tiene una base muy pastoril, pero en el resto del mundo es casi todo a grano, entonces las referencias de la carne van a estar más altas, por lo tanto, en un mundo globalizado lo vamos ver.

¿Cómo observa al sector de los agronegocios?

De acuerdo a lo que fue el año lo veo bastante bien.

El agro fue un sector que puso como pocos el hombro, y no paró nunca. Somos muy optimistas,lo mejor está por venir

¿Qué espera para 2021?

Venimos de una baja importante de las haciendas, el ganado gordo y el de reposición, que en algunas zonas se dio por un tema de pánico. Por exceso de información la gente tomó decisiones de regular carga fuera cual fuera el resultado y eso repercutió mucho a la baja. Va a haber un rebote, apenas se acomode el tiempo y arranque la vacuna en los países importadores de carne la demanda se reactivará, y con los precios de los granos nuestros competidores tendrán precios altos y eso nos va a reflejar.