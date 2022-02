Pablo Zabaleta, de compañero de Pandiani a rival de Suárez y de visita por Uruguay

Pablo Zabaleta fue campeón del mundo a nivel juvenil, campeón olímpico y vicecampeón mundial con Argentina, y jugó nueve temporadas en Manchester City, donde terminó como capitán y levantó seis copas. Retirado en West Ham United, tras la temporada 2019-2020, el argentino llegó el domingo a Uruguay como embajador de los citizens para visitar las instalaciones de Montevideo City Torque y exhibir el último trofeo de la Premier League conquistada por Manchester City.

Referí aprovechó su parada en Montevideo para conocer su mirada sobre la Premier y algunos jugadores uruguayos, además de recordar algunas historias de su trayectoria junto a futbolistas nacionales.

Zabaleta, que realiza el curso de entrenador en Barcelona donde reside tras su retiro de las canchas, visitó la academia de Montevideo City Torque y se llevó una grata impresión: "Es espectacular, ya había visto fotos y videos cuando se inauguró, y en vivo me di cuenta que son instalaciones de primer nivel. Desconozco lo que tienen los otros clubes, pero para Montevideo City Torque esto acompaña el crecimiento del club que en tan poco tiempo tomó una gran dimensión y ya llegó a la principal competición por equipos de Sudamérica. Muchos chicos ya lo ven como un proyecto serio, a largo plazo, hay mucha ambición y todo eso invita y atrae a muchas generaciones nuevas para aspirar a ser futbolistas profesionales".

Camilo dos Santos

Zabaleta supo ganar dos Premiers como jugador en el City

"En Sudamérica no es fácil para los clubes tener este tipo de instalaciones porque la inversión que hay que hacer es muy grande y los clubes no tienen esa capacidad de ingresos o los que tienen, los vuelcan para armar el equipo para que el fin de semana el cuadro gane. Uruguay es un país muy chico, pero le valoro la cantidad de futbolistas que salen de forma continua, hay una gran cantidad de futbolistas que van a Europa y triunfan, muchos de ellos en los grandes clubes. Esto tiene que llevar a que toda la gente que está involucrada en el fútbol uruguayo tome conciencia de lo importante que es sostener este crecimiento", reflexionó.

Zabaleta se formó en San Lorenzo y conquistó en 2003 el Sudamericano sub 20 jugado en Uruguay donde nunca antes una selección extranjera había conquistado un título oficial ni en mayores ni en juveniles. "Jugamos en Colonia y con Uruguay en el Centenario, no lo jugué ese partido, pero estaba lleno el estadio, parecía un partido de selección mayor. Salimos campeones, de Uruguay me acuerdo del Pollo Olivera que estaba en Juventus y la rompía".

Entre 2005 y 2008, el lateral derecho jugó en Espanyol y compartió equipo y pieza de concentración con Walter Pandiani, actual entrenador de Cerro.

"Hablé el lunes con él, me dijo que le fue bien en Cerro y que está contento porque pudo mantener la base del plantel para este año, y aspira a ascender. Nos llevábamos muy bien, concentrábamos juntos. Me acuerdo que como lateral, yo llegaba mucho al fondeo del área y él estaba adentro y si no centrabas te miraba con esa cara que te quería decir 'la próxima vez que no centrés te mato'. Un tipazo, un carácter ganador, hizo tremenda carrera y es uno de esos jugadores que por su entrega los querés tener siempre en tu equipo", recordó.

Camilo dos Santos

Zabaleta recuerda con gran cariño a Pandiani

"Iba a entrenar con el camión de vez en cuando. Recuerdo que una vez íbamos en el micro tomando mate y él quería comprar una casa en Barcelona y la casa tenía que tener un garage grande. No le importaba dónde estaba la casa ni cuánto valía, sino que le importaba tener un lugar gran para poder guardar el camión y un montón de autos que tenía. Un personaje hermoso", agregó.

Pandiani con la de Espanyol

Su buen rendimiento en Espanyol fue el trampolín para llegar a la Premier League donde lo compró Manchester City en 2008.

Ahí tuvo, entre principios de 2011 y mediados de 2014 cruces picantes con Luis Suárez, figura consular de Liverpool por aquellos tiempos.

"Me acuerdo de enfrentarlo mucho. En 2014, cuando ganamos el campeonato, peleamos hasta la última jornada con ese Liverpool. Suárez estaba en un momento increíble, la metía de todos lados. Es un jugador muy mañoso, como defensor era muy complicado enfrentarlo porque es de esa clase de jugadores que busca mucho el contacto, se tira, genera faltas al borde del área, si le das espacio define muy bien, es muy bicho. Cada vez que me tocó enfrentarlo generaba mucho respeto porque es uno de los grandes delanteros que hemos visto en estos últimos años", expresó con admiración.

Luis Suárez y Joe Hart tras un Manchester City-Liverpool

Con Manchester City, Zabaleta ganó la Premier League en 2011-2012 y 2013-2014, la FA Cup 2010-2011, la Copa de la Liga en 2013-2014 y 2015-2016 y la Community Shield en 2012. Jugó 333 partidos y marcó 12 goles.

"La extraño a la Premier. No estoy viviendo en Inglaterra y no estoy yendo a ver partidos los fines de semana. Es algo único cómo lo vive la gente, siempre a estadio lleno. La Premier tiene algo especial", dijo con un dejo a nostalgia.

Camilo dos Santos

En Uruguay lo impresionaron las instalaciones de Montevideo City Torque

Después dio una explicación muy gráfica de las razones por la que el torneo inglés se volvió en los últimos años el más atractivo entre las grandes ligas y apuntó al reparto de los derechos de televisión como el factor clave: "La clave del crecimiento de la Premier con respecto al resto de Europa fue el reparto televisivo. Esto es clave para los clubes. Es la única que se vende a todos los países del mundo y por eso reciben una cantidad de dinero importante. A partir de ahí no solo se concentra entre los tres o cuatro clubes más importantes sino que un equipo que asciende ya tiene un presupuesto, por derechos televisivos, de £ 110 millones, entonces esto que era impensado hace 10 años atrás, pero por el hecho de vender un producto bueno, ir mejorando estadios y que muchos inversores llegaran, el grueso de los equipos de abajo ya parten de un presupuesto muy importante por los derechos de TV. A partir de ahí, si el dueño del club quiere invertir más dinero o lo que se genere por espónsores, le permite a un equipo chico salir a comprar jugadores y pagar traspasos de clubes importantes de otras ligas. Entonces van y te compran buenos jugadores de un Valencia, de un Sevilla, cosa que hace un tiempo era algo impensado. Eso te demuestra el poderío financiero que tiene la Premier League con el resto de otras ligas. El Newcastle acaba de ser comprado por un fondo muy importante y la liga se ha igualado mucho y los equipos compiten en cierta igualdad".

Camilo dos Santos

La copa de la Premier que ganó el City está en Uruguay

Justamente a la Premier League partió recientemente Rodrigo Bentancur, comprado por Tottenham a Juventus: "Fue a un club muy bueno, creció mucho, tiene una de las mejores ciudades deportivas de Inglaterra donde a veces va a entrenar la selección inglesa. Hicieron un estadio nuevo, tiraron abajo el viejo y en el mismo lugar construyeron el nuevo. Llegó un técnico con mucha experiencia como /Antonio) Conte, están peleando puestos europeos y para Bentancur fue un paso importante porque la Premier no deja de ser muy atractiva para cualquier futbolista".

Zabaleta también dejó una mirada sobre la actualidad de la selección de Uruguay que lucha por clasificar al Mundial de Catar 2022: "El tiempo pasa para todos. Hay una camada que sigue aportando su experiencia pero también hay que mirar a los jugadores nuevos que están empezando a tener cierto rol de protagonismo en la selección. Ronald Araujo es uno de ellos: está en un club grande de Europa, vino Xavi y lo está considerando. Se acomodó bien jugando en línea de cuatro, en línea de tres, ha jugado hasta de carrilero. Esa polivalencia para adaptarse a distintos puestos de la línea defensiva te da la chance de poder jugar. Físicamente tiene mucha presencia, domina el juego aéreo y sin dudas va a ser uno de los grandes futbolistas que va a tener el fútbol uruguayo en los próximos años".

Esta noche, Zabaleta estará en el Estadio Centenario donde Montevideo City Torque enfrentará desde la hora 21:30 a Barcelona de Guayaquil en partido de ida de la primera rueda de la Copa Libertadores. Y estará con la copa de la Premier.