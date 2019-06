Padre de Romina sobre Toro Fernández: "Es un inconsciente y un irresponsable que nunca pidió disculpas"

La discusión subió de tono este lunes cuando Sandra Irrazábal, la madre de Romina Fernández, comenzó a reclamar que el futbolista siguiera sin disculparse en una charla informal que tuvieron con los representantes y defensores del futbolista en la sala del Juzgado de Conciliación de 2° Turno. Si bien estaba previsto que se realizara la segunda audiencia para tentar un acuerdo, previo a iniciar un juicio, no se pudo celebrar porque la jueza estaba enferma. Su hija, atropellada por el jugador de Peñarol el 29 de diciembre, se encuentra en estado vegetativo y no muestra signos de evolución.

La familia de Romina no entiende por qué Gabriel "Toro" Fernández no está dispuesto a pagar la plata que piden para cubrir los gastos de los cuidados de la joven durante los 20 años que los médicos le pronosticaron de vida.

“Es un inconsciente y un irresponsable que nunca pidió disculpas y ahora tampoco las pide”, dijo a El Observador Juan Fernández, el padre de la joven de 18 años, que estuvo en el juzgado asistido por los abogados Juan Fagúndez y Esteban Luca.

De todos modos la discusión se dio igual este mediodía y el acuerdo que días atrás parecía encaminado terminó por enfriarse. Las partes ya se habían alejado en los últimos días porque la defensa del jugador hizo una contraoferta que la familia de Romina no está dispuesta a aceptar: el pago de US$ 600 mil en dos partes, la mitad al contado y la otra mitad financiada en un año, según informó El País este domingo. Además se incluye una claúsula que dispone que, en caso de que muera la joven, el pago quedará sin efecto.

“Quieren pagar con una ingeniería que no sabemos bien cómo es. Queremos todo ahora: tener la certeza y la seguridad del pago”, dijo el padre de la joven. “Siguen queriendo minimizar las cosas: primero el hecho y ahora la forma de enmendarlo”, agregó el hombre, quien dijo que la familia no está dispuesta a bajar sus pretensiones de cobrar US$ 800 mil al contado.

El acuerdo traería un doble beneficio para el deportista, porque por un lado evitaría una demanda civil por un monto mucho mayor, pero sobre todo extinguiría el proceso penal que lleva adelante el fiscal Alejandro Machado, que investiga el accidente ocurrido a fines de diciembre. La investigación se suspendería a causa de una figura jurídica que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal llamada acuerdo reparatorio y que establece la suspensión de la investigación penal siempre y cuando la víctima afectada no corra riesgo de vida.

Esto último, la estabilidad de la joven, es uno de los puntos claves para que se pueda validar el acuerdo en caso de concretarse y lo que constituye que la situación sea “muy compleja”, dijeron fuentes de la Fiscalía a El Observador.

Machado ya enjuició al futbolista por delito de lesiones gravísimas culposas, y la intención de los abogados del delantero, Daniel Burgos y Jorge Barrera –así como el de sus representantes–, es que el futbolista quede libre y pueda viajar a España para jugar con el Celta de Vigo. Ese club compró el 80% de su ficha y espera a Fernández para que juegue la próxima temporada, pero ya anunció que en caso de que haya imputación con prisión, el pase del jugador se caerá.

Cuidarla todo el tiempo

Luego de media hora de intercambio infructífero, los padres de Romina salieron cabizbajos y con la convicción de que no aceptarán el acuerdo si el futbolista rechaza sus condiciones. “Están Peñarol, Racing, los amigos que estaban con él el día del accidente… Si son tan amigos, que le presten la plata y él se las devuelve”, sostuvo Juan Fernández.

Irrazábal dijo que su hija sigue sin moverse ni hablar. “Hay que cuidarla todo el tiempo, está frágil, frágil, frágil”, declaró a la prensa a la salida de la reunión.

“De noche me despierto cuatro veces o más para ver si está bien, si está respirando… Era sana, totalmente sana, no tenía ningún problema. Le gustaba bailar”, recordó la madre, antes de que se le quebrara la voz al contar que Romina quería ser nutricionista y que ahora “todos sus proyectos quedaron truncos”.

Consultado sobre la situación económica del futbolista, el abogado Burgos dijo que el volumen exigido “es muy importante” y que "hoy no tiene esas posibilidades”.

“Los padres de la chica en un momento reclamaron US$ 550 mil, luego pasaron a US$ 1.400.000… No es tan sencillo, no es juntar a cuatro y hacer una vaquita”, afirmó.

Los padres de Romina dijeron en la puerta del juzgado que lo que quieren es que su hija pase lo mejor posible. "Queremos que no sufra y que logremos algo más, que se pueda sentar. Yo tengo esperanza y la vamos a seguir luchando. Pero bueno, hay un culpable, y se dirá si se hace responsable o no", advirtió su madre.