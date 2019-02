Padre de Sala: “Se nos terminó la ilusión”

“Se nos terminó la ilusión”. Con la voz quebrada por la emoción, Horacio, el papá del futbolista Emiliano Sala, hizo referencia a la noticia del hallazgo de la avioneta en la que viajaba su hijo en el fondo del Canal de la Mancha.

En declaraciones a Canal 13, el papá de Sala dijo: “Y sí, ya ahora se nos terminó la ilusión, así que esperamos que estén los dos cuerpos ahí adentro y no queda más palabras para decir”, expresó.

Horario Sala brindó una nota más extensa en Fox Sports donde dijo que esperaba que encontraran el cuerpo de su hijo para poder aliviar en algo el dolor.

“Han encontrado el avión, están buscando los cuerpos, aparentemente hay uno dentro del avión, no se sabe cuál es. Se hace difícil los días que pasaron, la desesperación”.

Consultado sobre si le significaba un alivio el hecho de encontrar el cuerpo de su hijo, respondió: “Sí, algo pero no se puede… no sé, algo que no se puede… esperemos que se encuentren los cuerpos y estén los dos de aliviar un poco más esto del dolor”.

Sala dijo que se sorprendió cuando presenció el homenaje que se le tributó a Emiliano en el estadio de Nantes.

“Me emocionó mucho, una cosa que, yo fui muy poco a Europa y nunca creí que fuera algo así el homenaje que le hicieron. Se ve que fue querido en Nantes. Y bueno, tuvo el destino este que no se puede creer”.

El papá del jugador agregó: “Él se la jugó solo porque tenía 17 años cuando se fue, solo allá se las arregló siempre y bueno, el destino… no sé”.

Y concluyó que espera que se investigue cómo ocurrieron los hechos, por qué viajó en ese avión y la situación del piloto que se dijo no tenía licencia para volar.

“Y sí, se va a investigar, tiene que haber un culpable. No puede ser que quede en la nada”.