Paganini sobre Vera TV: “Cuando las cosas son gratis, alguien las paga”

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, aseguró que Antel dejará de comprar y de producir contenidos para Vera TV ya que ese cometido no está en su Ley Orgánica y que los gastos en ese sentido han sido observados por el Tribunal de Cuentas.

La empresa estatal se enfocará en los servicios que están dentro de sus cometidos y que le son redituables y Vera TV, como generador de contenidos, no integra ese grupo.

“Antel seguirá dando el servicio para streaming, para almacenar, reproducir y distribuir contenido audiovisual o de audio, va a seguir funcionando y va a seguir prestando servicios, pero no va a comprar o producir contenidos propios porque no está en su giro”, aseguró Paganini entrevistado por el programa Todo Pasa de Océano FM.

Sobre la posibilidad de generar un "portal nacional de contenidos de streaming" que funcione fuera de la órbita de Antel, el ministro comentó que lo están analizando.

El Directorio del ente ya descartó la compra de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio que había sido encaminada por la dirección anterior y que ascendía a US$ 2,5 millones. Según Paganini, Youtube compró en setiembre de 2019 los derechos de transmisión para toda América Latina por lo que se podrán ver gratis a través de esa plataforma.

“Regalarle el Mundial a los ciudadanos no es el cometido de Antel. No se rentabilizan las cosas que se dan gratis”, respondió en respuesta al planteo del PIT-CNT sobre el rol de Antel y cuestionó que la administración anterior pretendió meter a la telefónica estatal en rubros que no le competen y sin cambiar la ley orgánica.

El ministro anunció que “probablemente” los contenidos que hasta ahora se emitieron gratis no se verán más y que se enfocarán en un modelo de negocios que le permita recuperar la inversión. El jerarca cuestionó que se le cobre más a los usuarios para luego utilizar esa ganancia en otros cometidos.

El ministro dejó claro que las empresas públicas tienen que ser rentables y dar el mejor servicio posible. “Se han hecho cosas que después no se sostienen”, aseguró e hizo referencia al Antel Arena que costó US$ 100 millones y genera US$ 1 millón por año.