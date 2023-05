Palmeiras vs Gremio: la verdadera razón por la que no juega Suárez; además es duda Piquerez

🔎 Joaquín Piquerez (24 anos) é o defensor com mais assistências e grandes chances criadas (3) no @Brasileirao 2023. 🇺🇾🎩



⚔️ 3 jogos

🅰️ 2 assistências

🦾 18 bolas recuperadas (!)

🆚 8 desarmes (!)

⤴️ 5 interceptações (!)

✅ 86% acerto no passe

💯 Nota Sofascore 7.00 pic.twitter.com/vbIFnt18Jx